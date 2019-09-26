蔡英文寫博士論文時 都聽這首歌

2019-09-26 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



總統府今天表示，蔡英文總統昨天參訪音樂串流平台KKBOX，並接受KKBOX《速爆音樂台》的訪問。蔡總統在訪問中，首次跟聽眾分享她在英國寫博士論文時所聽的歌曲，蔡印象特別深刻的是Sheena Easton的〈For your eyes only〉。

總統府表示，蔡總統昨天下午前往在台灣擁有15年歷史的台灣音樂串流平台KKBOX進行產業參訪，關心台灣的流行音樂產業，並由KKBOX的總裁李明哲全程為蔡總統簡報與導覽。經濟部林全能次長、文化部彭俊亨次長也陪同蔡總統出席。

蔡總統除了參訪KKBOX外，也接受KKBOX《速爆音樂台》的訪問。總統府說，蔡總統首次跟聽眾分享了她在英國寫博士論文時所聽的歌曲，她印象特別深刻的是Sheena Easton的〈For your eyes only〉。她表示，因為寫論文時，Sheena Easton是當時最有名的歌手，收音機打開，最常聽到她的歌。

蔡總統也在訪問中提到，她自己也有使用KKBOX，常好奇現在最流行的歌是什麼，並邀請大家如果聽到喜歡的歌，要記得訂閱KKBOX付費收聽。

此外，蔡總統此次參訪，也在KKBOX申請了她的專屬帳號，並建立了三個推薦給聽眾朋友的歌單，分別是「小英寫博士論文時聽的歌」、「小英點給台灣的歌」以及「2019總統府音樂會完整歌單」，用音樂跟網路上的朋友互動。