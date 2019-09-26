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立法院查審審計長被提名人陳瑞敏

2019-09-26 09:36聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

立法院全院委員會上午審查審計部審計長被提名人陳瑞敏人事同意權案。陳瑞敏先行上台説明學經歷，爭取立委支持，並接受立委的詢問。

審計長被提名人陳瑞敏先行上台説明學經歷，爭取立委支持，並接受詢問。記者黃義書／攝...
審計長被提名人陳瑞敏先行上台説明學經歷，爭取立委支持，並接受詢問。記者黃義書／攝影
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審計長被提名人陳瑞敏先行上台説明學經歷，爭取立委支持。記者黃義書／攝影
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