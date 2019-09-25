陳明文今晚親自說明300萬 民進黨廉政會：尚難成案

2019-09-25 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



陳明文。聯合報系記者林澔一／攝影 分享 facebook 民進黨廉政委員會今天針對立委陳明文的300萬事件舉行會議，陳明文親自到場說明。會議歷時近兩個小時，稍早廉政委員會主任委員邱駿彥指出，依照現有事證及當事人陳述，經過很久討論，還沒有辦法符合涉及「洗錢防制法」或是「財產來源不明」等規定，依照廉政條例規定，尚難成案，但日後如果有發現新事證，不排除重新處理。

被問到陳明文的300萬是分批提領？邱駿彥說，檢調那邊也很清楚，有銀行來源，大家所懷疑的財產來源不明，沒這回事，檢調已經查清楚，有銀行提領單據。

邱駿彥也說，依照現有事證，沒辦法認定一定是怎麼樣，也許有些人臆測或猜測，但每個人有每個人的習慣，怎樣提領是每個人的習慣。他也說，檢調也已將高鐵商務車廂的監視錄影調出來。

至於陳明文的說法，邱駿彥說，依然說是為了給小孩買（開珍奶店）機器，陳今天親自說明，花了一個多小時，再加上委員會的詢問，大家也有許多問題。陳明文今天有帶一位律師，有整理比較詳細的資料。

邱駿彥表示，檢調已經展開調查，依照目前事證，廉政條例很難說一定要成案，但未來發現新事證，不排除重新處理，今天沒辦法成案。對此全案通過，全體委員看法一致。

日前陳明文在高鐵上遺失一個登機箱，裡面裝新台幣300萬元現金，引起各界討論。民進黨日前啟動廉政委員會機制，民進黨主席卓榮泰希望陳明文擇期主動向邱駿彥說明。