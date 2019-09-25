中國升高對台威脅 李大維「不是戰或和的抉擇 」

2019-09-25 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



國安會日前召開因應兩岸關係新情勢專案小組會議，主持會議的國安會秘書長李大維表示，在因應中國當局日益升高的對台威脅及介入選舉，蔡英文總統多次重申，堅決反對一國兩制，也拒絕任何迫使台灣走向被統一的「過渡性安排」。他特別強調，這不是戰爭或者是和平的抉擇，而是維持中華民國主權獨立現狀、或被中國統一的抉擇。

國安會在會議中也提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，李大維在報告後裁示表示，從中國近來對台灣一波波的施壓恫嚇，顯示中國當局正無所不用其極介入明年台灣大選，政府絕不坐視中國當局「以經逼政」的陽謀，會採取強有力的應對措施來增強經濟抗壓性，保護我們產業和人民就業，避免因抗拒中國統戰或受對岸限縮措施的影響而無辜受害。

國安人士指出，中國對台威脅或施壓是長期、持續性的，以目前情勢來看，從中國面臨內、外環境來看會比較清晰。

他表示，外環境部分，包括美國持續推進印太戰略、台美關係不斷加溫，特別涉及到美對台兩項重大軍售案、美中貿易紛爭看不到短期會落幕的機會，及國際社會對香港問題、新疆人權問題關注越來越高。上述種種的外環境帶來的壓力，就連中國國家主席習近平也對外提到，對外關係的重點在兩個字「鬥爭」。

在內環境部分，他說，中國國內經濟表現下滑，短期內看不到讓經濟成長的動力，另外就是香港情勢，從反送中條例幾個月來的抗爭，已升高到對香港基本法的質疑，包括香港特首直選等問題。

國安人士說，在內環境和外環境壓力下，看到對台灣即將進行的選舉，中國加壓的動作會越來越大。習近平必須對自已國內交代，戰術上就必須介入台灣選舉並影響選舉結果，去打壓特定政黨或候選人的得票數，另外還有國會的席次。戰略面上，主要在建立起台灣和中國互動的「主從關係」，告訴你什麼事情可以做、什麼事不能做，可能的話，就長遠來看是讓台灣走向「一國兩制台灣方案」所規劃的方向。

對於施壓台灣的動作上，他表示，中國會透過對台灣內部和外部加壓，達到介選的效果，綜合各部會和相關友好國家提供訊息總和研判下，中國對台施壓，在外部來說，會透過外交、經貿、有限度軍事施壓。有限度軍事施壓，假如太大程度軍事施壓，他的風險成本太大，因為北京無法預判美方會有什麼反制動作。因此，在外部加壓主要還是在外交、經貿、再配合有限度軍事動作，對台灣施加外部壓力。

對台灣內部的部分，他說，主要會透過兩岸交流限縮；透過爭議訊息釋放，假訊息操作，打擊特定政黨或候選人，達成介選的效果。