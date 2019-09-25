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長照涵蓋率高估？ 保險制藍委支持

2019-09-25 20:35台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

長照政績浮誇？引進保險制？立法院衛環委員會25日邀衛福部長陳時中報告「長照十年計畫2.0執行」。針對國民黨總統候選人韓國瑜日前拋出的「長照保險制」，陳時中並不排斥，表示要跟財政部討論。國民黨立委陳宜民、王育敏則砲轟，菸捐非長照穩定財源，政府對長照涵蓋率、經費、人力都有浮報之嫌。

蔡政府雖拍板長照稅收制，以遺贈稅、菸酒稅、菸捐、房地合一稅為主要財源，每年將控制預算在300億元左右。然而財政部在書面報告中指出，因應長照財源需求持續成長，今年4月又通過《財政紀律法》，要求不得依據《長照服務法》，把稅收如菸捐提高固定比例、且限用於長照基金，決定發函要求衛福部另闢財源。

長照悲歌不能涵蓋

陳宜民指出，只要上網搜尋「長照悲歌」，就能看到許多殺死失能雙親或配偶，然後輕生的悲劇案例。《康健雜誌》說，長照涵蓋率僅約15%，衛福部卻認為高達41%，這是怎麼算出來的？如果涵蓋率包括輕症者，那些最需要照顧的、長照悲歌最可能發生的案例呢？長照人力真的沒問題？他擔心，財源穩定、資源配置、失能評估等因素都被忽略。

陳宜民表示，目前長照基金收入共828億，但支出是1,050億元，長照財源真的沒問題嗎？說什麼菸捐救長照，但吸菸人口也在下降，且私菸案暴露有人逃避菸稅，且當初菸捐是要拿來救癌症的。

立委陳宜民說只要上網搜尋「長照悲歌」，就能看到許多殺死失能親屬然後輕生的悲劇。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

長照保險制可行性

王育敏質詢強調，長照失能人口79.4萬人需要多少預算？陳時中回應，長照人口前年74萬、今年已增加到79萬人；扣除已在機構者和外勞照顧者，剩下約48萬人、共需450億預算。長照司補充，去年長照基金收入達363.46億元，若未來收入不足，將會依長照法，額外「編列公務預算」因應。

王育敏批判，要增加多少照服人力？號稱有17.9萬、但實際呢？她對陳時中說，「你現場才開始在算，而且還算不出來，按照你的標準，長照預算短絀61億，未來要增加什麼稅？長照議題不要分藍綠，部長要能解決問題。」

韓國瑜19日曾拋長照議題，要修改保險法、引進保險業資金投入長照體系，更打算以民眾負擔3成、企業4成、政府3成方式，推「長照保險制」，讓財源更穩定、涵蓋族群更廣，初估月薪3萬元民眾，每月負擔百元有找。陳宜民、王育敏都力薦此一方案，陳時中表示自己個人不喜歡，但也並不排斥這個選項。

衛福部長陳時中說菸捐其實有兩個好處：一個救癌症、一個救長照。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見

長照保險陳時中

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