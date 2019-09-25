國安會報告示警 中國年底前恐再斷我1到2個邦交國

2019-09-25 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



國安會報告指出，中國無所不用其極介入台灣明年總統及立委選舉，將升高對台灣打壓，年底前可能再斷台灣一到二個邦交國、威脅終止ECFA。記者潘俊宏／攝影 分享 facebook

國家安全會議今天舉行「因應兩岸關係新情勢專案小組」，並提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，報告直指，中國無所不用其極介入台灣明年總統及立委選舉，將升高對台灣打壓，年底前可能再斷台灣一到二個邦交國、威脅終止ECFA，不排除特定狀況下對台極限施壓，包括明訂統一時間表等，軍事威脅則可能發生中共海軍作戰艦船刻意駛進我鄰接區海域，及於台灣周邊海域劃設演習禁航區等。

報告中指出，中國升高對台威脅的原因有三，分別是：一、北京對台灣情勢的高度危機感；二、台美關係升溫觸動中國敏感神經；三、中國內部情勢促使北京升高對台壓力。

報告提到，北京對台灣情勢的高度危機感，主要在於蔡英文總統強力拒斥「一國兩制台灣方案」及國安五法修法等一連串反制措施，被視為挑戰中國國家主席習近平對台核心政策，並傷害其領導威信。其次是，香港「反送中」事件不斷升溫已動搖「一國兩制」的根基，北京當局惟恐台港連動關係衝擊中國內部維穩，故而在香港情勢暫時降溫後，立即升高對台壓力。

此外，目前總統選情翻轉去年「九合一」選舉的優劣對比，使得北京對台灣情勢的危機感更為升高，介入台灣選舉的力道也隨之加大。

在台美關係及中國內部情勢部分，報告也指出，過去一年來，台美關係升溫讓中國高度焦慮，近月美政府陸續批准售予我國M1A2坦克及F16V戰機等軍售，更刺激中國敏感神經。而美中貿易衝突升高及美政府將北京介入香港和貿易談判連結，更觸發中國內部民族主義情緖，轉而對臺灣採取報復手段。

報告中說，由於美中貿易及各層面衝突、香港「反送中」抗爭、台美關係升溫及台灣情勢變化，以及中國內部問題的盤根錯節，讓中共當局形成強烈的內憂外患意識。今年十月一日適逢中共建政七十周年的重要慶典，為舒緩及移轉日益升高的內部壓力，故而加大對台灣的施壓及威脅。

中國施壓台灣的首要目標，報告指出，要從台灣內部來改變兩岸關係的結構，施壓及影響台灣人民，拉下不願順從、屈服於北京的政權，進而拉抬、培植願意扈從甚至附庸於北京的政治勢力，將我政府致力維繫的兩岸「對等關係」轉變成「主從關係」。

報告中表示，在蔡總統爭取連任居於明顯優勢下，北京為扭轉選情，對台灣的施壓恫嚇將會愈來愈大，介入台灣選舉的手段也會愈來愈多元、複雜，可以說，這種情勢是數十年來台灣在國家主權及民主政治上所面臨的最嚴竣挑戰。

國安會報告表示，中國對台灣的威脅與介選迅速升溫，近期採取「複合性威脅」，中國對台最直接、強力的威脅是採取軍事手段，但軍事行動勢須考慮美國政府的可能干預及美中貿易談判等變數，且中國目前處於內憂外患之際，因此研判北京除非面臨不可控的極端情勢，現階段採取冒進軍事行動、導致臺海危機的可能性不高。

報告指出，在在冒進軍事行動風險及代價太高情況下，中國現階段對台灣是採取複合性的威脅，具體作為是從臺灣外部及內部多管齊下，交互配合運用。外部採取較小成本的軍事威懾，配合在外交、政治及經濟上高強度的施壓，內部則利用網路及媒體，散布爭議訊息，操作台灣輿論走向，並加強對台灣社會的滲透，由其在台政治代理人進行各種影響台灣內部民心士氣及干擾選舉的言行。

報告也提到，北京方面不排除特定狀況下對台極限施壓，北京對台極限施壓將造成兩岸關係無可彌補的裂痕，且完全違背推動兩岸融合及對台31項措施的根本精神，故而若我方不刻意挑起衝突對立，北京考慮兩岸關係長遠發展，尚不致對臺採取極限施壓的不理性舉措。惟若中國陷入內部鬥爭或動亂等極端情況，或主觀上認為可以全面扭轉台灣內部選情的考量下，則不排除對台灣採取短期的極限施壓，並在選舉結束後逐步停止。

國安會報告表示，中國升高對台灣威脅的可能動向，將包括四個面向：一、霸凌式的外交打壓；二、窒息性的經濟施壓；三、激化對立的政治操作；四、恫嚇式的軍事威懾政府因應對策。

在外交部分，除了先前包括斷我邦交國、打壓我參與國際組織或主辦國際活動、矮化名稱及要求更名之外，報告也提到，北京方面可能加大力道繼續斷我邦交國，年底前可能再斷我一到兩個邦交國。

在經濟部分，報告指出，北京一直認為經濟利益是影響台灣選舉及政治走向的最有效手段，因而先以陸客、陸生、陸資及對臺灣企業的施惠措施，廣佈其影響力，而為打擊所敵視的政權，在接近選舉的敏感時刻，嚴格限縮各種兩岸經貿往來，目標在其鎖定的經濟部門造成窒息性效果，從而影響經濟選民的投票傾向。

報告也提到，中國刻意在台灣內部區分統獨，並認為激化台灣內部對立，形塑「綠或藍」、「獨或不獨」、「戰爭或和平」的抉擇，將有利於親中政權在選舉中勝出，故北京動用一切可行的方式和資源在台灣內部製造分化及對立，期能影響選舉結果。

有關政治面的操作，報告表示，為達到分化目的，北京方面可能升高各種政治操作，例如配合對台灣社會的加強滲透及其代理人，加大上述各種政治操作，全面激化藍綠對立，製造可能撼動人心及選情的危安事件，甚至包括訂定對台法律，如「反分裂國家法實施細則」、「國家統一法」，及明訂統一時間表、「一國兩制台灣方案」。

至於在恫嚇式的軍事威懾部分，報告提到，中國軍機、艦頻頻巡弋台海及繞行台灣周邊海空域，更意在造成臺海「內海化」的事實，並對美國、日本等發出警告。未來可能逐步升高的軍事行動，包括中共海軍作戰艦船刻意駛進我鄰接區海域，及於台灣周邊海域劃設演習禁航區等。

就政府因應對策上，報告中提到五點，包括：一、堅定捍衛主權和民主；二、推動多元外交關係；三、堅實國防力量捍衛國土及主權；四、加強反滲透及防制假訊息，確保國家安全；五、同等力道激勵措施對抗中國經濟施壓。

報告提到，蔡英文總統一再重申，我們堅決反對「一國兩制」，也拒絕任何迫使台灣走向被統一的過渡性安排。因此，在推動多元外交關係上，堅守「維持台海和平穩定現狀」的國際共識，並聯合印太區域友我國家，確保台海現狀不被改變。特別是全力鞏固現有的邦交關係，強化和美、日、歐等理念相近國家的關係，反制中國消滅中華民國主權行徑，全力捍衛國家主權。

報告也建議在法制面及假訊息部分，應完善國家安全防護網的各項法制作業，加強防制中國對台灣社會的滲透、分化及統戰。加強反認知作戰，防止對岸透過網路攻擊、散布假訊息及用各種方式影響部分媒體，操弄我輿論，干擾國內選舉。

針對中國持續緊縮經貿交流及施壓，報告建議，政府應協助、保護可能受到傷害的產業和人民。相關機關須全面掌握及盤點受對岸限縮措施影響的項目及規模，並據以釐定對受衝擊產業的協助或補償措施。原則上，對抗中國緊縮措施，從中長期看，應協助受害產業轉型升級，提高抗壓力，但在短期，為避免衝擊擴大，政府至少要以同等力道或相近規模的因應措施，抵消中國緊縮效應，將影響降至最低限度。全力推動及凸顯「強化內需、提升就業薪資及人民生活品質的新經濟模式」，促進經濟成長活力，增強國人對臺灣經濟未來發展的信心。