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要議員demo黨務政務怎麼分開？她批柯文哲不如韓國瑜

2019-09-25 18:19聯合報 記者林文義╱即時報導

北市柯文哲籌組民眾黨，屢遭市議員質疑行政不中立、公器黨用、黨部就在市府等，柯市長今早受訪則稱按照現行法律沒問題，還反指議員聘請助理「助理跟黨務、政務怎麼分開，demo（示範）一次給我們看，我們就會」；下午柯出席活動再被媒體追問此事，則又說讓蔡英文總統示範什麼叫黨政分離；民進黨市議員簡舒培直批柯市長不如韓市長，臉皮厚到無極限。

簡舒培說，柯市長今日在媒體大放厥詞要求議員demo黨政分離給他們看，看到這則新聞白眼翻到後腦勺之外，她除了傻眼還是傻眼。沒想到性平教育不及格的柯市長，連民主體制的運作也不及格！

簡舒培表示，議員是民意機關代表，具有民意基礎，職責是監督台北市政府，制衡行政機關你台北市長是「行政機關」首長，掌握全台北市行政公務資源，應遵守行政中立，身分完全不同，連同樣是市長的韓國瑜要去選總統都知道要潘恆旭辭掉觀光局長，再去競選總部任職，韓市長都demo給你看了還不清楚？還是要叫2014的柯文哲demo給你看？

簡舒培指出，在北市府內宣布組黨、創黨大會那天上班時間多名市府員工請假參加、市府顧問蔡壁如被爆在公務群組傳送民眾黨入黨消息、媽祖遶境農漁畜產花卉公司請假參加、還有她上禮拜質詢產發局公務人員請公假跑民眾黨行程…等族繁不及備載，就是因為市府人員屢次跨越紅線，議員們基於監督職責才會多次質詢提醒注意分際，現在反過來要求我們，會不會太本末倒置了？政治不難，除了找回乾妹和媽媽，還要找回腦袋！

柯文哲被質疑公器黨用，他受訪表示按照現行法律沒問題，還反指議員聘請助理「助理跟黨...
柯文哲被質疑公器黨用，他受訪表示按照現行法律沒問題，還反指議員聘請助理「助理跟黨務、政務怎麼分開，demo（示範）一次給我們看，我們就會」。記者徐兆玄/攝影
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北市民眾黨柯文哲2020選舉蔡英文

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