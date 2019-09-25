要議員demo黨務政務怎麼分開？她批柯文哲不如韓國瑜

2019-09-25 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



台北市長柯文哲籌組民眾黨，屢遭市議員質疑行政不中立、公器黨用、黨部就在市府等，柯市長今早受訪則稱按照現行法律沒問題，還反指議員聘請助理「助理跟黨務、政務怎麼分開，demo（示範）一次給我們看，我們就會」；下午柯出席活動再被媒體追問此事，則又說讓蔡英文總統示範什麼叫黨政分離；民進黨市議員簡舒培直批柯市長不如韓市長，臉皮厚到無極限。

簡舒培說，柯市長今日在媒體大放厥詞要求議員demo黨政分離給他們看，看到這則新聞白眼翻到後腦勺之外，她除了傻眼還是傻眼。沒想到性平教育不及格的柯市長，連民主體制的運作也不及格！

簡舒培表示，議員是民意機關代表，具有民意基礎，職責是監督台北市政府，制衡行政機關你台北市長是「行政機關」首長，掌握全台北市行政公務資源，應遵守行政中立，身分完全不同，連同樣是市長的韓國瑜要去選總統都知道要潘恆旭辭掉觀光局長，再去競選總部任職，韓市長都demo給你看了還不清楚？還是要叫2014的柯文哲demo給你看？