「社會同行、世代共贏」民進黨周六將通過新決議文

2019-09-25 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨本周六將舉行33周年黨慶暨全國黨代表大會，將為蔡英文總統及所有立委參選人造勢。民進黨中常會今天通過大會宣言草案、議程草案及「社會同行、世代共贏」決議文草案，將送交全代會進行議決。

卓榮泰表示，2016年民進黨再度執政後，推動各種經濟、政治以及社會議題的改革，但在去年1124地方選舉遭受了空前挫敗，是民主進步黨近年來最低潮的時刻，但我們仍然不斷地跟社會進行各項的溝通，誠實面對所遭受到的問題，調整步伐。

卓榮泰也說，因應新局勢、國際的新環境，在衡量國內的各項政治環境、經濟條件之後，推動了這一份「社會同行、世代共贏」決議文。他指出，今年一月，中國北京政府提出了「一國兩制台灣方案」，美中貿易戰也持續展開。台灣未來的施政方向到底為何、如何繼續堅持改革、如何強化執政能力、如何擴大跟民間的合作？他認為，在這個時候需要一份新的行動綱領，作為全黨同志在未來面對問題，爭取勝選的一項依據。

卓榮泰表示，在他今年一月上任時，就提出「變陣型」和「大對話」，從黨的組織的變陣，吸納更多年輕人及新幹部進到黨裡面，帶動了很多新的想法跟思考，內部做了很多溝通和交換意見，甚至在工作上，大家互相觸發不同思考上的火花，這些來自各個角落、多元背景的年輕人，進入到這樣的一個變陣型，成為堅實戰鬥體的一員。

同時，透過政策會跟政策對話小組，持續跟社會各團體、領域代表性人物，進行溝通和談話。也透過一系列政策性的報告主題，邀請各領域獨特表現的年輕朋友、專業人士，來到常會進行報告，讓中常執會吸收各種不同多元的聲音跟觸角。

卓榮泰表示，在對話的過程當中，深刻體驗到人民對於黨推行的改革是支持的，但過去在改革推動的過程中，社會部分的群體感受不一，這是執政者必須面對的問題，作為負責任的政黨，必須提出自己的價值與政治的議程，來向民間社會進行溝通。因此，希望透過這份決議文內容，與社會各界能有更緊密的聚焦，特別是針對價值層次與如何轉換的具體手段、方法，以及讓台灣可以跨越各種領域、階段、經濟體的轉型和依賴，做不同的探討，「尤其在改革過程當中，較為脆弱的經濟弱勢或社會的弱勢者，照顧到他們的公平性，透過雙邊的協力，來達成永續發展的目標。」