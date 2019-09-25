向郭台銘要500萬？張善政澄清與韓國瑜無關

2019-09-25 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



媒體人黃光芹在臉書上爆料稱，去年12月行政院前院長張善政以成立智庫為名義，向鴻海集團創辦人郭台銘開口要了500萬元。張善政辦公室澄清，黃光芹所言並非事實，不但數額不對，該筆捐款完全用於張善政於3月成立的「善科教育基金會」，和張善政在韓國瑜的國政顧問團擔任總召集人，完全無關。

張善政辦公室指出，去年12月，張善政曾與郭台銘會面，張善政提到自己有意成立基金會，加強推廣科技，如程式教育等，基金會之創設基金500萬元由張善政個人負擔，郭台銘也隨即表示願意捐款，支持基金會的運作。

隨後張善政辦公室積極籌備「善科教育基金會」成立事宜。今年1月，張善政辦公室詢問郭台銘是否要指派董事、以及列為捐助人，郭台銘表達完全尊重張善政，不指派董事、也不列捐助人，由郭台銘個人名義捐贈。

張善政辦公室說，今年3月底辦公室開設「善科教育基金會籌備處」銀行帳戶。4月1日立即收到郭台銘的捐款。因此，該筆捐款完全用於「善科教育基金會」的運作，不涉及總統選舉。

張善政辦公室表示，郭台銘是4月17日表態參加國民黨總統初選，韓國瑜直到4月30日才確定願意被納入初選民調。這段期間，張善政仍未放棄投入總統大選的準備，也並沒有特別偏向支持哪位候選人。

張善政辦公室強調，張善政評估政局後，8月決定放棄參選，並願意協助由國民黨初選勝出的韓國瑜，提出有利於台灣下一步發展的政見，8 月17日宣布成立顧問團，並擔任總召集人，所以，郭台銘董事長捐款協助善科教育基金會的運作，和張善政在韓國瑜的國政顧問團擔任總召集人，完全無關。

張善政辦公室指出，張善政感謝郭台銘慷慨解囊，捐款協助「善科教育基金會」的運作相關事宜，共同加強推廣科技。盼外界不要再用不實的傳聞，扭曲郭台銘董事長愛台灣的用心和善意。