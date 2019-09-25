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「不要再來勾勾纏」 郭台銘：絕不接受國民黨慰留

初選納柯文哲結果柯沒選 卓榮泰致歉：已向賴清德說明

2019-09-25 17:27聯合報 記者丘采薇╱即時報導

日前民進黨總統初選納入台北市長柯文哲進行對比式民調，但如今柯文哲並未參選，引發行政院長賴清德支持者不滿。對此民進黨主席卓榮泰坦言，他本周已向賴清德說明，他也認為他必須要向雙方當事人及台灣社會表達負責任的歉意，並向當事人進行說明取得諒解、理解。

卓榮泰也指出，他本周有就此事向賴清德說明；被問到賴清德反應如何？他回應，「應由當事人自己表達。」

隨後媒體追，賴清德能理解嗎？他則說，若大家都能更理解，相信就比較多人能理解，「你們也能理解，台灣社會也能理解。」

卓榮泰表示，社會上到現在，乃至上周中執會有中執委（林俊憲）反應，外界對於黨內先前總統初選程序有疑慮，因此上周中執會授權他向當事人說明，本周他確實也進行此工作，他今天也透過中常會向常委報告，也希望向國人同胞表明黨中央基本立場。

卓榮泰表示，今年黨內舉辦第十五任總統初選，進行民意調查辦法經過第18屆第12次中執會議決修正採行，與國民黨韓國瑜、無黨籍柯文哲對比，雖然和以往僅與主要政黨候選人對比不同，但是參酌當時政治情勢跟社會氛圍訂定，外界對修訂時程、程序跟結果有不同意見，黨應該審慎檢討，往後更應該深思熟慮，避免引起不必要的爭議。

卓榮泰也說，柯文哲已經組黨，縱然柯市長尚有其他政黨推薦管道，最終柯市長若沒有真正取得總統參選人資格，顯然與當時政治判斷有所落差，「我身為黨的負責人，我主持中執會，未能洞察未來發展，也無法在當時做出最正確判斷，我深感遺憾，我也必須要向雙方當事人及台灣社會表達我負責任的歉意，同時我應該向當事人進行說明取得諒解、理解。」

卓榮泰強調，至於本次初選，外界若還有其他關心事項，他也會做相對妥善的因應措施，這也要維護雙方當事人的權益。他要表達是，民調辦法修訂已經過中執會完整修訂完成，已經進行完畢的民調結果，當然必須有效繼續執行，呼籲也盼望全黨能團結一致，全力以赴爭取勝選，達到總統連任，國會過半的目標。

卓榮泰賴清德柯文哲2020選舉

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