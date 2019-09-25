國民黨中常會決議慰留郭台銘？中常委還原常會打臉

2019-09-25 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘申請退出國民黨後，與台灣民眾黨互動日益加深，讓國民黨內對是否要續留郭出現歧見。國民黨文傳會下午轉述常會內容表示，市黨部決議慰留，今天中常會認可市黨部建議，但說法遭與會中常委打臉，表示會中無此提案，也未做裁示。

與會中常委表示，今天之所以會討論郭台銘退黨案，是因為中常委蕭景田發言詢問目前處理進度，並問「有沒有對策可以把郭拉回來」？黨主席吳敦義才把市黨部簽文拿出，要副祕書長杜建德公開唸出市黨部就郭退黨案簽文「建議慰留」意見。

中常委轉述，吳敦義會中僅表示，市黨部有些建議上來予以慰留郭台銘，「難道要我就讓他這樣走嗎？」但吳沒有對同意郭台銘退黨與否表態，更沒有所謂具體裁示。

中常委質疑，對於是否同意郭台銘退黨，「中常會怎麼能有結論？」如果做成慰留決議後，又被郭辦打巴掌沒有必要，但若就無情的說讓他走也沒有必要。

文傳會轉述常會內容表示，市黨部內部開會「不認定郭台銘退黨是合法退黨」，建議慰留，這個慰留也得到所有中常委認可，最終核定權在中常會。與會中常委表示，退黨跟中常會職權無關，目前郭申請退黨程序也還在過程中，文傳會轉述與規定不符。