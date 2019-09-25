野生賴清德現身台北車站 被問蔡賴配笑而不答

2019-09-25 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



行政院前院長賴清德今天被直擊在台北車站準備要搭高鐵回台南，被問到何時與蔡英文總統見面？他一開始笑笑回應，只說謝謝，隨後表示，「這個沒有問題，初選結束後就表達對蔡總統支持。」隨後記者追問「蔡賴配」？他繼續笑著說謝謝。

被問到國民黨初選後紛擾不斷，外界因此佩服賴清德初選後的風度。對此賴清德說，「我是做我應該做的事情而已。」