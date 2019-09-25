國民黨不批准退黨 郭辦：絕不接受中常委慰留

2019-09-25 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘。 聯合報系資料照／記者王敏旭攝影 分享 facebook

鴻海創辦人郭台銘日前宣布退出國民黨，將黨證及榮譽狀退還台北市中正區黨部，國民黨中常會今天做出「慰留」的決議。對此，郭台銘辦公室下午回應，絕不接受中常委慰留，盼大家好聚好散。

針對郭台銘退黨手續，市黨部主委黃呂錦茹在簽呈中批示「建請黨中央慰留」，經副秘書長杜建德、秘書長曾永權批示，都認同由市黨部進行慰留。

郭辦表示，郭台銘已經堅決表達「退黨」立場，他也絕對不接受中常委的慰留，盼大家好聚好散。他強調現在已是「無黨一身輕」。

永齡基金會副執行長蔡沁瑜受訪時也說，郭台銘特別要她轉達，他創業數十年以來，第一次在平常日邀請朋友去打球，因為他「無黨一身輕」，知道國民黨今天要完成退黨程序，他相當開心，今下午特別約朋友去打球，「這是他工作這麼久以來的第一次，要我一定要強調這個心情。」

【中央社／台北25日電】

鴻海創辦人郭台銘辦公室今天表示，郭台銘已經堅決表達退黨立場，絕對不接受慰留，盼大家好聚好散，郭台銘強調現在已是無黨一身輕，「不希望再跟國民黨有所糾纏，不要再來勾勾纏。」

郭台銘9月12日宣布退出國民黨，並透過幕僚將退黨親筆簽名、黨證、榮譽黨員狀一併退回區黨部；國民黨發言人歐陽龍今天表示，市黨部討論後決議慰留，今天中常會認可市黨部建議，黨主席吳敦義也認可中常委意見。

郭台銘辦公室表示，郭台銘已經堅決表達退黨立場，絕對不接受中常委的慰留，盼大家好聚好散。郭台銘強調現在已是「無黨一身輕」。

郭台銘幕僚蔡沁瑜下午接受媒體聯訪則說，郭台銘知道國民黨今天要處理他的退黨相當開心，郭台銘工作數十年以來，今天第一次邀朋友在平常日去打高爾夫。郭台銘要她向外界表達，現在無黨一身輕的心情。

蔡沁瑜轉述，郭台銘說：「不希望再跟國民黨有所糾纏，不要再來勾勾纏。」