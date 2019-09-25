蔡金樹被中國關押 Kolas：中國只有政治沒有法治

2019-09-25 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



中國國台辦發言人馬曉光今表示，台灣學者蔡金樹因涉嫌「從事危害國家安全的活動」，2018年7月被中國有關部門「依法審查」，有關部門已通知蔡金樹的家屬，不存在失聯的問題。對此，行政院發言人Kolas Yotaka表示，政府一直積極交涉，希望可以盡早了解他的近況，並強調政府交涉及維護國人安全的決心不會改變。

現年60歲的蔡金樹，為中山大學政研所碩士、廈門大學台灣研究院區域經濟學博士，現任高雄市兩岸關係研究學會理事長、南台灣兩岸關係協會聯合會主席，曾在和春等多所大專院校兼課。據了解，蔡於去年7月22日在中國廈門轉機時，遭到對岸國安人員帶走。

馬曉光指出，據國台辦了解，蔡金樹因涉嫌「從事危害國家安全的活動」，在2018年7月被中國有關部門依法審查。

Kolas表示，第一時間一定要確保蔡金樹的安全，這也是他的家人非常關切的。Kolas指出，其實蔡被關押、或被失蹤，已經有一段時間，政府相關單位都一直積極交涉，但是中國幾乎是只有政治，沒有法治。

Kolas認為，中國政府雖然號稱蔡違反某某法，但是相信對蔡的家屬，以及對國人來說，都是毫無說服力的。

她表示，行政院已經再次請相關單位一定要積極交涉，希望可以盡早了解蔡金樹的近況，並強調，政府交涉以及維護國人安全的決心不會改變。