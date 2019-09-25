愛情摩天輪有譜？土開公司已納入港區招商項目

2019-09-25 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜的愛情摩天輪即將實現了！高雄市經發局8月底召開「愛情摩天輪暨複合商業開發案」招商說明會，近一個月來已有關鍵進展，高雄港區土開公司9月6日召開董事會將該案納入開發項目，並在20日拜會市府，表示將陸續安排國內外廠商現地勘查，預定12月公告招商，明年3月公告評選結果，4月辦理議約及簽約。

高雄市長韓國瑜今下午偕同議員進行市政考察，到城市商旅觀景台聽取經發局簡報後，隨後與議員們俯瞰愛情摩天輪開發案的幾個預定基地，韓未多發言，僅表示「很期待愛情摩天輪出現，愛情產業發展對高雄很重要」。

經發局長伏和中表示，已有幾家國際團隊來提案，設計圖中許多都含有愛情元素在內，但並不是像大家想的「可以去做一些什麼事」的摩天輪。當時提出四塊基地，是為了能讓團隊自己去思考其設計，現在業主最有興趣的是16到18號碼頭，該基地靠近愛河出海口及捷運站旁，發展潛力大。

伏和中說，除了原來提到的荷蘭、美國、法國等團隊有提出設計圖構想，說明會後，也有日本和香港團隊也透過駐外代表表達其投資意願語興趣，接著就會帶他們來看現地，並提供必要協助。至於目前國內及大陸方面，還沒有團隊提案。