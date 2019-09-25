親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黨產會追債中廣
特勤私菸案究責
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
921地震20周年
政治
軍事
綜合
udn20週年
防火英雄在我家

神展開！ 威京集團砸372億元標回京華城

郭台銘退黨案 國民黨中常會通過予以慰留

府方無人涉私菸破功 黃國昌爆：林家如購買37條私菸

2019-09-25 16:07聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

私菸案風波持續延燒，先前總統府發言人黃重諺記者會表示，根據內部調查，並沒有政務或機要人員涉入。但今日時代力量立委黃國昌指出，有一位林家如買了37條菸，卻沒有被查扣；據了解，林家如目前在總統發言人室就職，府方說法形同破功。

黃國昌今日舉行記者會指出，私菸案從網路預購的菸品有9274條，其中吳宗憲購買9200條，其他74條不知去向。他指出，這74條菸之中，黃湘媚訂了33條、另外41條是誰預購？是否有違法？

黃國昌表示，經過比對，有一位「林家如」的人，購買了37條香菸。黃說，經查詢我國公務人員體系共有7位名字叫林家如的人，基於有多少證據說多少話的原則，會待林家如身分確認後，再來追究其該負的責任。據了解，林家如目前在總統府服務，擔任發言人室諮議，府方先前說法形同破功。

黃國昌並指出，針對黃湘媚的33條菸去向，周一在財政委員會質詢時，華航董事長謝世謙說「私菸還在倉庫」；但最新資訊顯示，其中8條已在華航空品處遭查扣、13條在華膳空廚辦公室查扣，另有4條在私人民宅被查獲。黃國昌痛批，這些私菸早就被華航載走了，華航先前說法全是謊言，「另外8條未查獲的私菸，加上1條在華航空品處遭查扣的空煙盒，合理懷疑9條私菸已經被抽掉了」。

對於本來在華膳倉庫，卻被載到華航空品處、民宅的私菸，是怎麼運出去的？黃國昌表示，是從管制區內，一個由華航「自主管理」的後門出去的。他說，之前曾經花了兩天的時間在此盯哨，親眼目擊此出入口管理非常鬆散，也難怪華航會由此後門將走私貨品偷偷運出。

黃國昌痛批，這樣荒謬的事情，林佳龍、謝世謙會不知道嗎？一再隱瞞的做法令人無法接受，「這不是走私，什麼才是走私？這是哪門子的徹查到底」。

時代力量立委黃國昌。攝影／記者蔡晉宇
時代力量立委黃國昌。攝影／記者蔡晉宇
分享

華航私菸黃國昌

相關新聞

蔡金樹被中國關押 Kolas：中國只有政治沒有法治

2019-09-25 16:21

影／金援柯被拒？郭辦：加深合作默契

2019-09-25 16:17

愛情摩天輪有譜？土開公司已納入港區招商項目

2019-09-25 16:14

陳明文300萬現金皮箱 民進黨廉政會今晚邀陳說明

2019-09-25 16:07

郭台銘退黨案 國民黨中常會通過予以慰留

2019-09-25 16:05

總統府諮議被指買私菸 府批：錯誤報導

2019-09-25 16:02

影／私菸再燒 黃國昌爆華航在管制區有「自由出入口」

2019-09-25 15:58

影／心碎了!「蔡從國民黨來的」呂酸出身富豪還有御廚

2019-09-25 15:57

感恩見面會韓國瑜將不請自來？郭陣營：掃碼才能入場

2019-09-25 15:56

趙少康稱青年挺韓會被笑　蕭敬嚴：網路上嘴砲人？

2019-09-25 15:20

美41議員聯名挺台參加ICAO 外交部：歡迎與感謝

2019-09-25 15:11

農委會千萬網宣 YouTube頻道15人訂閱、PTT帳號停權

2019-09-25 14:07

數位身分證 立委疑招標書載明具追蹤功能

2019-09-25 13:59

影／高雄坐鎮 徐國勇：是讓韓國瑜撿到槍

2019-09-25 13:52

影／陳明文300萬案 法部次長被罵「爛官」

2019-09-25 13:52

黃國昌點名「大咖議員」九喬違建 建管處透露：有三位

2019-09-25 13:47

不滿林濁水多次批韓國瑜是草包 孫大千發文反擊

2019-09-25 12:39

林佳龍爆長榮也有超賣菸 長榮回應了

2019-09-25 12:04

外交官進聯合國蘇揆稱外交突破 國民黨：自嗨兼愚民

2019-09-25 12:02

高市議會開議 藍綠再為質詢時間針鋒相對

2019-09-25 11:49

遭指行政不中立 柯文哲請議員示範黨政分離

2019-09-25 11:39

U值媒／太平島挖石油，其實不是石油問題

2019-09-25 11:38

柯文哲：歡迎郭台銘站台 捐款則按政治獻金法

2019-09-25 11:24

年輕學者支持雙盲審查 綠委：反映既有制度不公平

2019-09-25 11:20

坐鎮高雄治安拚做秀？ 徐國勇：我去 是韓國瑜撿到槍

2019-09-25 11:18

蔡碧仲在財委會上反質詢 藍委曾銘宗痛罵「爛官」

2019-09-25 11:17

立院未通過臨時提案 華航無須兩周內提究責懲處名單

2019-09-25 11:09

借鏡丹麥經驗 總統：打造亞洲離岸風電產業聚落

2019-09-25 11:07

影／蔡碧仲護高鐵董座槓藍委 費鴻泰：你本人就是爛官

2019-09-25 10:53

法人董監事組成各不同 立委要求再盤點

2019-09-25 10:53

ICAO大會期間 台美官員將舉行雙邊會談

2019-09-25 10:52

網拍賣韓國肉製品 立委：非洲豬瘟防疫慢半拍

2019-09-25 10:51

國影中心條例草案 立委憂疊床架屋

2019-09-25 10:43

台索斷交科研計畫仍持續 綠委批：蠢蛋外交

2019-09-25 10:36

數位身分證監控人民？ 徐國勇：無追蹤機制

2019-09-25 10:35

被韓國瑜指看高雄「全盲」 蘇揆：我沒時間跟他閒扯

2019-09-25 10:31

農委會訊息回應小組宣傳 遭立委踢爆僅15人訂閱

2019-09-25 10:29

「太平島挖石油」韓國瑜扣分 黃暐瀚：但他有說錯嗎？

2019-09-25 10:24

立委提出華航民營化 交長林佳龍：認同

2019-09-25 10:24
看更多

熱門文章

補藥還是毒藥？川普簽了這個法 害台灣連斷3國

2019-09-25 08:00

陳明文300萬事件 金管會：無法得知他去哪些銀行提領

2019-09-24 19:57

「開採石油要靠中油」 韓國瑜反擊 一招「單挑」綠營

2019-09-25 09:00

林佳龍爆長榮也有超賣菸 長榮回應了

2019-09-25 12:04

扯！ 華膳藏33條菸後門運出 空品處、民宅搜出私菸

2019-09-25 13:01

趙少康槓上黨產會：追徵中廣的77億 應去跟國民黨要

2019-09-25 00:23

蔡英文博士論文一頁一頁？ 總統府：不啻為扭曲而扭曲

2019-09-24 18:22

不滿林濁水多次批韓國瑜是草包 孫大千發文反擊

2019-09-25 12:39

【重磅快評】勇鷹高教機：自立自強？還是敝帚自珍？

2019-09-24 18:16

「太平島挖石油」韓國瑜扣分 黃暐瀚：但他有說錯嗎？

2019-09-25 10:24

傳被列入民眾黨不分區 張瑋軒打槍：無意加入任何政黨

2019-09-24 21:34

影／遭罵爛官 蔡碧仲與立委火爆對嗆：我一定提告

2019-09-25 12:29

林峯正：賣帝寶88億 未流到國民黨

2019-09-24 23:55

力倡朱韓配！沈富雄：角色對調 選情保證豬羊變色

2019-09-25 10:43

高鐵董座財委會上不願報告 藍委怒：你好了不起啊

2019-09-25 10:20

吉里巴斯機場整建貸款4.9億 還款期至2044年

2019-09-24 16:52

首度公開鬆口挺韓 傅崐萁：幫我兄弟在各縣市推動整合

2019-09-25 10:53

韓國瑜揪利菁推銷高雄國慶限量禮包 7樣物品1450元

2019-09-24 23:55

民眾黨挖角「女人迷」？張瑋軒：柯性別教育全對再考慮

2019-09-24 22:25

賴清德「放共」蔡英文 謝龍介：怪不得小英找無黨幫忙

2019-09-24 17:00

澄清國民黨人士接受郭台銘捐款傳聞 郭辦這麼說

2019-09-24 16:37

2020大選被偷了？雷倩：民進黨厲害的地方

2019-09-25 14:30

華航走私菸奇幻漂流？黃國昌：應扣押菸品被非法運出

2019-09-25 11:43

海軍司令部證實 兩對軍中同性新人退出聯合婚禮

2019-09-24 17:24

不要再藏了！他向韓國瑜喊話「張善政可以出來了沒？」

2019-09-25 10:30

陸軍：M1A2將與其他戰車一樣使用柴油

2019-09-25 12:00

ICAO大會開議 美41位眾議員支持台參與

2019-09-25 04:27

泛藍齟齬…新黨批國民黨對「家人」冰冷

2019-09-24 23:40

支持國造高教機 韓競辦：韓任總統將要求漢翔如期首飛

2019-09-24 18:33

高雄艦退役前 試射海弓3長程飛彈

2019-09-25 00:09

宋王柯…誰披橘袍 柯文哲爆「還在協商」

2019-09-25 00:15

呂秀蓮爭取參選總統 江昭儀呼籲泛綠不要連署

2019-09-24 19:19

關渡大橋「中樞應援作戰」M3浮橋車淡水河操演

2019-09-24 18:42

蔡碧仲在財委會上反質詢 藍委曾銘宗痛罵「爛官」

2019-09-25 11:17

影／幫陳明文300萬護航 蔡碧仲：是誰說的？

2019-09-25 09:41

專家：外科醫難救台鐵內失調

2019-09-25 00:47

賴品妤嗆對手「中國代理人」 李永萍反譏「肥貓的女兒」

2019-09-24 23:02

影／翻箱倒櫃才找到 蔡英文說明論文事件

2019-09-24 16:48

會不會在台東輔選韓國瑜 黃健庭：看情況吧

2019-09-24 17:59

杯葛促轉會藍委PO《返校》心得「致自由」 網狂酸：忘記了？

2019-09-24 21:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top