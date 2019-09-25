府方無人涉私菸破功 黃國昌爆：林家如購買37條私菸

2019-09-25 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



私菸案風波持續延燒，先前總統府發言人黃重諺記者會表示，根據內部調查，並沒有政務或機要人員涉入。但今日時代力量立委黃國昌指出，有一位林家如買了37條菸，卻沒有被查扣；據了解，林家如目前在總統發言人室就職，府方說法形同破功。

黃國昌今日舉行記者會指出，私菸案從網路預購的菸品有9274條，其中吳宗憲購買9200條，其他74條不知去向。他指出，這74條菸之中，黃湘媚訂了33條、另外41條是誰預購？是否有違法？

黃國昌表示，經過比對，有一位「林家如」的人，購買了37條香菸。黃說，經查詢我國公務人員體系共有7位名字叫林家如的人，基於有多少證據說多少話的原則，會待林家如身分確認後，再來追究其該負的責任。據了解，林家如目前在總統府服務，擔任發言人室諮議，府方先前說法形同破功。

黃國昌並指出，針對黃湘媚的33條菸去向，周一在財政委員會質詢時，華航董事長謝世謙說「私菸還在倉庫」；但最新資訊顯示，其中8條已在華航空品處遭查扣、13條在華膳空廚辦公室查扣，另有4條在私人民宅被查獲。黃國昌痛批，這些私菸早就被華航載走了，華航先前說法全是謊言，「另外8條未查獲的私菸，加上1條在華航空品處遭查扣的空煙盒，合理懷疑9條私菸已經被抽掉了」。

對於本來在華膳倉庫，卻被載到華航空品處、民宅的私菸，是怎麼運出去的？黃國昌表示，是從管制區內，一個由華航「自主管理」的後門出去的。他說，之前曾經花了兩天的時間在此盯哨，親眼目擊此出入口管理非常鬆散，也難怪華航會由此後門將走私貨品偷偷運出。