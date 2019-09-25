總統府諮議被指買私菸 府批：錯誤報導

2019-09-25 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



對於媒體報導時代力量立委黃國昌指總統府諮議林佳如購買37條私菸，對此總統府回應這是錯誤報導，並發表三點說明。總統府指出，有關情形，屬個人機上免稅品購買，已經司法偵查，台北地檢署已於8月23日正式說明未涉刑責。

總統府表示，航班上免稅品購買，與檢方偵查中違法私菸案無關。根據檢方調查，機上進行免稅菸品購買者共有18人，這些人無論是媒體記者及工作人員，屬於個人消費行為，若有違反規定，由相關單位認定，並依規定進行行政裁罰。