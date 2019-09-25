感恩見面會韓國瑜將不請自來？郭陣營：掃碼才能入場

2019-09-25 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



針對國民黨今下午擬處理郭台銘退黨手續。蔡沁瑜說，郭台銘特別要她轉達，創業數十年以來，第一次在平常日邀請朋友去打球，因為他無黨一身輕，知道國民黨今天要完成退黨程序，他相當開心，今下午特別約朋友去打球，「這是他工作這麼久以來的第一次，要我一定要強調這個心情。」

針對韓國瑜盼聯繫郭台銘約見面事宜，蔡沁瑜強調，目前真的都還沒有，她甚至曾在政論節目中多次表達，如果要聯絡郭，可透過她轉達，但她都沒接到電話、也沒收到任何訊息。蔡表示，韓國瑜真的滿忙碌，要選舉、直播還有顧市政，他們認真覺得韓把心力放在這邊會更好，至於見面這部分，一切順其自然。

至於是否擔心韓國瑜在感恩見面會當天不請自來？蔡沁瑜說，其實不太擔心韓不請自來，因為粉絲進場前一定要掃描QR code才能入場，否則是進不來的，這部分第一關可能韓國瑜就不具資格了。再者，若要見面也不需要透過這種形式，畢竟這次感恩之旅是郭粉和郭台銘的面對面，郭希望把時間留給粉絲。

媒體詢問，如何與柯文哲合作？蔡沁瑜說，即使郭不選，他們也一直和市府保持密切聯繫，和柯文哲、顧問蔡壁如都有保持溝通聯繫，目前立委選舉除了區域以外，不分區名單他們也會互相討論一下，也達成默契，如果郭陣營這邊有不錯人選，經過他們評估，「基本上那個選區他們就不會提名。」

對於柯文哲是否兩度婉拒郭台銘金援？蔡沁瑜也證實，就她了解，郭曾兩度詢問柯文哲成立民眾黨，在任何方面是否有困難、需要資助？但柯第一時間都婉拒，對於郭會覺得以往在政界相處， 幾乎沒有遇過這樣的人，讓他很感佩柯做這樣的決定，也更加深彼此合作的默契。