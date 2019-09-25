趙少康稱青年挺韓會被笑 蕭敬嚴：網路上嘴砲人？

2019-09-25 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜選情待衝刺，媒體人趙少康認為，韓在年輕族群幾乎崩盤是原因。國民黨青年部主任蕭敬嚴今表示，網路上諸如草包等質疑是敵人設下圈套，趙可能要點出事實，但不要落入敵人設下的陷阱，否則跟網路上嘴砲的人有什麼差別？