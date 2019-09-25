美41議員聯名挺台參加ICAO 外交部：歡迎與感謝

2019-09-25 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



國際民航組織（ICAO）大會今天開幕。為了抗議台灣因政治因素無法參與，美國國會41位跨黨派眾議員聯名致函美國務卿蓬佩奧及運輸部長趙小蘭，警告北京自私的外交政策恐危害數千萬旅客的安全。

對此，外交部指出，美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot, R-OH）於美東時間本24日發表推文，公布由41位聯邦眾議員，聯名寫給美國務卿龐培歐（Mike Pompeo）及運輸部長趙小蘭（Elaine Chao)的聯名函，促請美國行政部門支持台灣以觀察員身分參與「國際民航組織」（ICAO）第40屆大會。

對於美國國會長期以來支持臺灣參與ICAO不遺餘力，本年再度展現對台灣堅定的支持，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

外交部表示，該聯名函由夏波共同主席領銜發起，連署議員包括「國會台灣灣連線」其他3位共同主席席瑞斯（Albio Sires, D-NJ）、迪馬里（Mario Diaz-Balart, R-FL）及康納利（Gerald Connolly, D-VA）以及眾院外委會主席安格爾(Eliot Engel, D-NY)、亞太小組主席薛爾曼（Brad Sherman, D-CA）及該小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho, R-FL）等眾院外交委員會領導階層，展現美國會不分黨派力挺台灣國際參與的堅定立場。

外交部指出，該聯名函內容關切ICAO因政治因素排除台灣參與，將有礙國際飛航規範的執行，並危害旅客安全。聯名函也指出，我國桃園國際機場在2018年的國際客、貨運量分佔全球第11名及第5名最繁忙機場，台灣參與ICAO的相關討論至為關鍵。外交部由衷感謝美國政府與國會部門對於台灣參與國際民航組織的一致支持與協助，也期盼ICAO儘速就台灣的參與做出妥適的安排。