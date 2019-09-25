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黃國昌點名「大咖議員」九喬違建 建管處透露：有三位

2019-09-25 13:47聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

時代力量立委黃國昌在臉書上指控台北市八德路的紐約家具設計中心，數年前被認定是違建，但多次排拆卻最終都沒拆，還點名是有大咖議員「九喬」，才會導致違建拆不掉。如今有網友起底，直指該位「九喬議員」就是民進黨市議員梁文傑，還說不止「九喬」，而是「十一喬」。

對此，梁文傑表示，紐約傢具分成地上一樓、地下1至3樓，當初業者來陳情的時候就是在反映一樓的問題，地下樓層的違建情形，自己完全不知情，也沒有開過協調會。

梁文傑表示，地上一樓是挑高七米的樓層，因為空間很大，光是照明、空調就是一大支出，因此業者就做了一個夾層，把七米改成五米挑高，實際上天花板是封死的，並沒有使用，但不斷有人檢舉是樓中樓。

梁文傑說，不過業者認為他根本沒有使用，也沒有樓梯可以上去，唯一可以上去的只有升降機，還要把天花板打開才進得去，所以才來陳情，且業者也有合法裝修執照，協調會自己也沒有主持過，都是助理受理後在處理。

梁文傑表示，建管處早就應該要給紐約傢具一個明確的答案，如果確實違法使用，就應該提出證據把它拆掉，但每次有人舉報，建管處來會勘，到目前為止都沒有發現有違法事實，因為沒有使用事實。

梁文傑也說，建管處日前回文給黃國昌的內容中，就有提到關於地上一樓的部分有合法登記，沒有發現有違規使用事實，以後會派人不定期查緝，如果有違法使用事實就拆處，這個「回文」相當明確，但周一台北市長柯文哲找建管處開會，隨後又說這個部分違法，要拆除。

梁文傑表示，這個陳情案不是非法，而是有爭議的案件，建管處只是不斷有人檢舉，所以報拆，業者如果真的有違法事實，那當然該拆，如果沒有違法事實，那建管處反而可以會被業者提告。

至於是否覺得被針對，梁文傑說，不覺得我是「大咖議員」，黃國昌應該是針對紐約紐約，辦公室只是當成一般違建案處理，任何違法的違建也不可能因為議員關說變成合法，是因為有爭議。

建管處副總工程司洪德豪表示，紐約傢具違建的部分是指地下一至三樓的夾層，地上的夾層是天花板，只是要做結構補強，我們也會派員不定期查勘，如果有實際使用事實，就會拆除。

洪德豪也透露，該案其實有不同議員協調，總計有三個議員再協調，不過不方便透露是誰。

市議員梁文傑表示，紐約傢具分成地上一樓、地下1至3樓，當初業者來陳情的時候就是在...
市議員梁文傑表示，紐約傢具分成地上一樓、地下1至3樓，當初業者來陳情的時候就是在反映一樓的問題，地下樓層的違建情形，自己完全不知情，也沒有開過協調會。記者邱瓊玉／攝影
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梁文傑違建紐約黃國昌

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