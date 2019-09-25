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扯！ 華膳藏33條菸後門運出 空品處、民宅搜出私菸

2019-09-25 13:01聯合報 記者侯俐安╱即時報導

華航總統專機今年7月爆出私菸案，實際菸品銷售高達10009條菸，立委黃國昌今在立法院交通委員會爆料，華航員工黃湘媚訂購的33條菸，本周一財政委員會質詢時，華航董事長謝世謙聲稱「還在華膳倉庫」，結果當天他到華膳空廚查看，不僅這33條已被華航從華航修復場管制區後門載走，昨天關務署更在華航空品處搜出8條菸，且其中1條被抽掉，更在桃園民宅華膳空廚員工家搜出4條私菸，其餘21條菸不知去向。他質詢關務署「這是不是走私？」關務署副署長回應，「是」。

交通委員會今天召開「總統專機免稅菸案調查、懲處及後續改善作為」專案報告，交通部長林佳龍、財政部關務署副署長彭英偉、法務部調查局副局長林玲蘭等人出席，華膳董事長葉菊蘭並未出席，由總經理安隆祺代為列席。

黃國昌接續本周一財政委員會質詢內容，進一步追查。他指出，私菸案從網路預購的菸品有9274條，其中吳宗憲購買9200條，其他74條不知去向。他指出，這74條菸之中，黃湘媚訂了33條、另外41條是誰預購？是否有違法？

黃國昌說，他周一在財政委員會質詢時，針對黃湘媚的33條菸去向，謝世謙說「私菸還在倉庫」，當天下午他到華膳空廚，結果華膳空廚表示「早就被華航載走了」，緊接著，昨天9月24日關務署前往華航空品處，查扣出大量走私品，還有一條菸已經被抽完，另外在桃園民宅也搜出走私菸。

對此，林佳龍表示，稍早已有掌握33條菸已不在倉庫，也有掌握到有8條菸在空品處。黃國昌質疑，華航非法運入私菸，是否有跟關務署說過？彭英偉回應「沒有」，黃國昌追問「關務署從來不知道？」彭英偉回答「是」，黃國昌質疑，所以華航告訴林佳龍、林佳龍交給華航自己處理，華航卻打開自己抽？

林佳龍表示，謝世謙稍早說明時說，在倉庫的菸已經沒有了，有一部分是「訂購的人拿走」，一部分沒拿走的還在空品處。

對於走私貨品、菸品，在民宅哪裡搜出？彭英偉表示「民宅是華膳空廚員工的」，黃國昌質詢謝世謙是否知情，謝世謙表示「我是不曉得。」對於是否知道私菸在員工家？華膳總經理安隆祺說，「先前不知道，昨天去查了才知道。」黃國昌痛批華航、華膳從頭到尾撒謊包庇。

對於本來在華膳倉庫，卻被載到華航空品處、民宅的私菸，是怎麼運出去的？彭英偉表示，應該是從管制區，從華航修復場管制區後門出去的。至於後門由誰管？彭英偉表示「自主管理」。

黃國昌質疑，華航有員工開到華膳空廚倉庫領走免稅品、香菸，還從華航自主管理的小門把貨運出去，有沒有違法？是不是走私？彭英偉回答「是」，對於華航是否可這樣做？彭英偉回答「當然不行」。

黃國昌痛批「謝世謙的董事長之位，還要保下去嗎？」林佳龍回應「若他有包庇」，黃國昌打斷林佳龍說，「這還不是包庇？」林佳龍說「他剛說不了解過程。」黃國昌說，「所以這政府給華航董事長的標準是，只要個人沒涉案就沒責任？在國會說謊、包庇，都沒責任？」對此，林佳龍表示，「我沒說他沒責任，若監督不周，就要負起擇日。」

此外，針對訂購41條菸是否違法？謝世謙表示「這要由司法機關認定。」關務署表示「買超過一條就違法」。黃國昌表示，這41條菸中有37條是林家如買的，「林家如是誰？」關務署、調查局表示不清楚，謝世謙也表示不認識。黃國昌說，這個「林家如」買了37條菸，卻沒有被查扣，「菸到哪裏去了？這叫徹查徹底？法務部長是不是要自己鑿個洞鑽進去？」

黃國昌進一步說，他要求台北地檢署調查林家如的37條菸在哪裡，但緩起訴書寫是27條、後台看是43條，數字兜不起來，「檢察官是縱放嗎？這個人刷卡買了43條、檢察官說是27條，差額去哪了？」黃國昌要求相關單位說清楚。

立委黃國昌。記者侯俐安／攝影
立委黃國昌。記者侯俐安／攝影
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華航黃國昌林佳龍私菸

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