影／遭罵爛官 蔡碧仲與立委火爆對嗆：我一定提告

2019-09-25 12:29 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



立法院財政委會今天邀請相關部會首長專案報告立委陳明文300萬元是否涉及洗錢防制問題，法務部次長蔡碧仲在議場「反質詢」官員，引發藍委不滿遭罵「爛官」，蔡碧仲一人在台上與主席及質詢立委對嗆，還揚言提告，現場氣氛火爆。

立委曾銘宗質詢提問「你跟媒體餐敘時講什嗎？」蔡碧仲反問，你在哪個餐敘講了什麼話你記得嗎？蔡碧仲還糾正主席費鴻泰，不應罵官員「爛官」，有本事就好好問。

主席費鴻泰糾正蔡不可反問立委，並回嗆「你就是爛官！」蔡碧仲說：「你罵我六次爛官，我一定告你」。台下曾銘宗回嗆，蔡政府的政務官就是這麼囂張。

費鴻泰表示，官員有責任接受立委質詢監督，官員該準備的就要準備，剛高鐵董事長江耀宗說交通部已經報告了，蔡次長也當幾年官員了，官員不可反質詢的，這是好官嗎？不是爛官嗎？官員違反議事規則是對的嗎？

曾銘宗追問，媒體登那麼大，有無澄清？蔡碧仲說：「人活在世上看個人修養，要我回答時你停止說話，否則聽不清楚」、「我已澄清過了，你只是看自己想看到，都會有偏聽，做人為人處事都要特別小心。」