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林佳龍爆長榮也有超賣菸 長榮回應了

2019-09-25 12:04聯合報 記者曹悅華╱即時報導

交通部長林佳龍今天上午在立法院交通委員會上自爆長榮也有超賣菸品狀況，對此，長榮表示，無法限制旅客在機上購買菸品或其他商品之數量，另因專機任務天數長、航段多，在各航段飛行途中均會銷售菸品及各項免稅品，因此所有免稅品均會準備較多數量。

面對立委李鴻鈞質詢從前總統陳水扁、馬英九到蔡英文總統，如何杜絕私菸案再次發生，為何問題都出現在華航不是長榮？林佳龍自爆「長榮是沒那麼嚴重」，長榮有幾次總統專機包機跟執行，菸品也是有超過乘客的數量。

李鴻鈞追問「所以長榮執行總統包機的三次內也有超賣菸品？」林佳龍說也有600條、900條數字，但沒有到上千條以上。李鴻鈞又問，是否有機邊交貨？也是在飛機上，跟著出國去再回來？林佳龍則說「應該是。」

針對林佳龍指長榮航空負責總統專機時也有菸品超量購買的狀況，長榮表示，機上菸品銷售，無論是專機任務或是正常航班，都是依照海關規範的作業流程進行，也從無違反任何相關規定。

長榮說，根據現行法規，長榮航空無法限制旅客在機上購買菸品或其他商品之數量；此外，專機任務天數長、航段多，在各航段飛行途中均會銷售菸品及各項免稅品，因此所有免稅品均會準備較多數量。至於旅客購買菸品數量是否超過當地海關之規範，有無依當地法令進行報關，長榮航空無法得知。

交通部長林佳龍（前）。本報資料照片
交通部長林佳龍（前）。本報資料照片
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長榮專機林佳龍私菸

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