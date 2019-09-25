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外交官進聯合國蘇揆稱外交突破 國民黨：自嗨兼愚民

2019-09-25 12:02聯合報 記者周志豪╱即時報導

我國上周接連與索羅門、吉里巴斯斷交，昨天行政院蘇貞昌答詢時卻主動提到，駐紐約辦事處長徐儷文獲美國政府邀請進聯合國參與宗教自由會議，是台灣重大外交突破。國民黨今天以新聞稿揶揄，民進黨是「自嗨兼愚民」，蔡政府別把人民當傻瓜。

國民黨表示，馬英九政府執政八年推動兩岸和解、活路外交，台灣國際空間大為增長，不僅能以觀察員身分獲邀出席世界衛生大會（WHA），還以理事會主席「特邀貴賓」身份出席ICAO大會，皆為中華民國退出聯合國40多年來首例，對台灣人民健康、飛安具實質助益；反觀蔡政府上任三年多，在外交層面上有什麼拿得出的成績？

國民黨批評，索羅門、吉里巴斯一週內接連與我斷交，蔡政府無視外界究責聲浪，卻將外交人員受邀進聯合國聆聽演說視為「重大外交突破」，令人格外悲哀，驚訝行政院長眼界如此狹隘，台灣的國際空間，不是自嗨就得以維持。

對國際民航組織（ICAO）開議，台灣未能與會。國民黨譴責大陸當局處處杯葛台灣參加國際組織，壓縮台灣國際生存空間，籲應以兩岸人民福祉為依歸，勿升高兩岸緊張情緒；但也批評蔡政府若堅持與對岸對抗路線，須向全民說明台灣外交困局解決方案。

國民黨聯合國行政院蘇貞昌

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