高市議會開議 藍綠再為質詢時間針鋒相對

2019-09-25 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市議會日前黨團協商決定定期大會準時散會，每人質詢15分鐘，今上午定期大會開幕，藍綠議員再針對質詢時間針鋒相對，民進黨議員批自我矮化、限縮質詢權，國民黨則批民進黨昨是今非、雙重標準。

高市議會日前協商結果，包括開會時間準時開會、市政總質詢每個議員50分鐘；市長施政報告與質詢期間，每個議員可質詢15分鐘，下午6時散會。

民進黨議員郭建盟說，若把官員答詢時間也算入15分鐘內，時間會被限縮、壓縮。民進黨總召韓賜村批6點下班，是自己閹割、自我矮化。民進黨議員林智鴻則稱聲民主精神的黨團協商，是共識決，不是多數決，批國民黨訴諸表決是多數暴力。民進黨議員林宛蓉更不滿拍桌離去。

國民黨議員劉德林則反批民進黨昨是今非，4年前民進黨執政，把總質詢每人1小時縮短為45分鐘，才是剝奪質詢權，如今黨團協商後把45分鐘增至50分鐘，「要把事實講清楚！」

國民黨總召曾俊傑說，議會是合議制，少數服從多數、多數尊重少數，不要自己以前可以，現在就說怎樣，總質詢「從60分鐘限縮到45分鐘就可以？」副議長陸淑美也提醒民進黨議員，此事日前已通過，今只是宣布政黨協商結果，發言不要偏離主題。