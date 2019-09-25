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蔡英文出席師鐸獎表揚大會 和蘇貞昌互動熱絡

2019-09-25 11:43聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

蔡英文總統上午出席在台北市陽明山中山樓舉行的師鐸獎表揚大會，車隊抵達時，行政院蘇貞昌在門口迎接，蔡總統一下車，頭髮還很亂，隨扈用手幫她順了順頭髮，進入會場時，蘇貞昌院長拉著總統的手邊走邊交談，互動熱絡。

蔡英文總統上午出席在台北市陽明山中山樓舉行的師鐸獎表揚大會，車隊抵達時，行政院長...
蔡英文總統上午出席在台北市陽明山中山樓舉行的師鐸獎表揚大會，車隊抵達時，行政院長蘇貞昌在門口迎接，蔡總統一下車，頭髮還很亂，隨扈用手幫她順了順頭髮。記者邱德祥／攝影
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蔡英文總統（左）上午出席在台北市陽明山中山樓舉行的師鐸獎表揚大會，進入會場時，行...
蔡英文總統（左）上午出席在台北市陽明山中山樓舉行的師鐸獎表揚大會，進入會場時，行政院長蘇貞昌（中）拉著總統的手邊走邊交談，互動熱絡。記者邱德祥／攝影
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蘇貞昌行政院蔡英文

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