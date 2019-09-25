不忍私菸案遭懲 陳明文：哪任總統沒有？「就是團購」

2019-09-25 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



華航總統專機7月爆發私菸案醜聞，華航開出懲處名單但尚未執行，最高層級僅調職羅雅美、邱彰信兩位副總。立委童惠珍上午臨時提案要求華航重提名單，卻引發藍綠立委爭執，陳明文幾度爆氣，質詢時也痛批藍營無限上綱，「哪一任總統沒這樣？說起來這就是團購。」

今年7月國安局人員趁蔡英文總統出訪友邦之際，走私10009條私菸，由於全案直接涉及總統府侍衛室，一度衝擊明年2020總統大選，蔡政府向前追查發現「機邊交貨」最早資料可溯及2016年3月13日馬政府時期久安專案，但再往前追查專機任務走私可追查到2005年扁政府時期，蔡政府以「歷史共業」追查此案。

立院上午召開「總統專機免稅菸案調查、懲處及後續改善作為」專題報告，藍營召委立委童惠珍質疑交通部長林佳龍曾說「究責無上限」、「絕不護短」，卻「輕縱華航」只調職羅雅美、邱彰信，提案要求重提名單，引發綠營召委不滿，雙方槓上互不相讓長達半小時，最後在綠營立委人數較多情況下表決未通過。

立委陳明文質詢時表達意見，他痛批本周一財政委員已排定此案，現在交通委員會再排一次是「濫用委員會職權」，把一件進入法律程序的案件，再次變成政治事件、無限上綱，若國民黨持續抹黑，是否又要重演2012年總統大選時宇昌弊案？

陳明文說，當時宇昌案扯進蔡英文、蘇貞昌，這些被牽扯的人最後都沒事，中央研究院院士何大一被政治扼殺返美後，發明雞尾酒愛滋病療法，「國民黨抹黑、達到政治目的後，有跟他道歉嗎？」他認為，國民黨再排私菸案，只是為了總統大選炒熱選情，「很遺憾韓國瑜民調起不來，但跟這條沒關係。」

陳明文說，從資料看來華航總統專機從2005年以來有30次，「陳水扁、馬英九、蔡英文，哪一個總統任內沒這樣？」這說起來「就是團購」，也是「歷史共業」，買的人「都是軍方」。國安局、侍衛隊無論是超買、或是走私，現在已經定調為貪汙，對這些現役軍人，他覺得於心不忍。

陳明文說，他個人覺得這些人「頂多就是貪小便宜心態」，「卻要被國民黨這些立法委員一路追殺？這些人都要斷送前途，真是很可憐耶。」

但他也話鋒一轉說，這件事他個人覺得也應該檢討，雖然這些涉案的人，當時可能沒有所謂的「貪物犯罪的意圖」，但都認為過去習以為常、貪小便宜，導致現在必須要承受責任，甚至斷送前程，不得不自己反省。交通部、華航說要杜絕此事，也希望以後總統專機出訪，就跟一般人一樣一人一條菸。