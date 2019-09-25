柯文哲：歡迎郭台銘站台 捐款則按政治獻金法

2019-09-25 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市刑警大隊日前調查毒品案件，循線掌握一跨國運毒集團線索，這個月12日見時機成熟，會同財政部關務署基隆關及警政署保三總隊第一大隊，在基隆港檢查站攔截可疑貨櫃開櫃查驗， 當場查獲由泰國以進口椰子名義夾帶以茶葉為外包裝的第一級毒品海洛因，現場清點查扣海洛因磚52塊（約20公斤），市值超過新台幣1億元以上，專案小組隨後收網，將販毒集團羅姓男子（58歲）拘捕到案，18日陸續將葉姓主嫌（40歲）、張姓共犯（47歲）查緝到案，全案依毒品危害防制條例的涉嫌走私、運輸毒品等重罪，移請新北地檢署偵辦。

台北市刑大今天早上舉行破案記者會，台北市長柯文哲到場表揚有功人員，並宣示打擊毒品的決心，柯文哲巡視起獲的贓證物時，隨手拿起一塊巴掌大的海洛因磚，警方打趣說：「市長，你拿的這塊就價值兩百萬元！」，柯文哲當場還嚇了一跳。

柯文哲會後接受記者訪問，指出站在政府立場，吸毒的人是一種病人，但販毒及製毒的人卻是犯罪，因此台北市對這兩種人會分開處理，對於查緝毒品的力道絕不會退縮手軟。

針對郭台銘和柯文哲的合作，柯文哲說，因為雙方都對彼此有善意，郭台銘願意對民眾黨的人選站台，他當然表示歡迎；至於是否有進一步的合作計畫，柯文哲說，他後來發現，不管是外科醫師或企業家，最大的特色就是滾動式管理，只要雙方有默契，細節部分可以再做變化

至於對於郭台銘願意捐款或資助民眾黨，柯文哲說，他在2014及去年的選戰中，證明他的選戰模式可行，因此他不願意讓別人捐助很大的金錢打選戰，他希望能開啟新的選戰模式，郭台銘如果要捐錢，就按照政治獻金法來處理，可捐多少就捐多少。

對於柯文哲心腹蔡壁如被挨批黨政不分，柯文哲強調他們一定會守法，柯文哲也表示議員也有助理，議員們是否可以示範一下，他們的助理黨政是如何分開？柯文哲說，到目前為止，他們都沒有很認真在處理黨的工作，柯文哲說法律是最低標準，他希望未來除了可以在行政中立守法外，未來也會成立專案小組，針對黨政分離做出明確的準則。

對於香港抗爭，柯文哲直言香港紛爭太久，解鈴還需繫鈴人，還是要看北京政府如何處理，不過他說過，台灣做為華人世界最先進的地區，台灣民主化的過程可以供北京參考。

至於黃靜瑩是否確定不參選，柯文哲說這要讓黃靜瑩自己回答。