坐鎮高雄治安拚做秀？ 徐國勇：我去 是韓國瑜撿到槍

2019-09-25 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



內政部長徐國勇坐鎮高雄治安，引發卡韓爭議，親民黨立委陳怡潔更質疑，是否「中央好棒棒，地方亂糟糟」？徐國勇回應，他沒這樣解讀，但也說，他到高雄坐鎮，才是韓國瑜撿到槍，或許外界也有人會認為，是韓國瑜在政治操作。

徐國勇今天赴立法院內政委員會備詢，針對高雄治安事件，陳怡潔在質詢時質疑，高雄直播主之亂後，屏東也發生擄人、桃園也有角頭治安事件，不過中央卻因高雄市長韓國瑜要選總統，就南下關切，聽起來是「中央好棒棒，地方亂糟糟」？徐國勇說，治安是中央地方要一起配合。

徐表示，直播主連千毅的相關治安問題，都在處理中，這次警方的作為抑制了可能發生的幫派火拚，不過陳怡潔質疑，中央因為高雄市長韓國瑜要選總統，就南下關切治安，不選總統的縣市，就沒有這麼大陣仗？徐回應，桃園的治安上午發生下午就破案，高雄治安是已連續三天，第三天深夜還有人連開五槍，制止上可能發生了問題，所以刑事警察局才會南下。

陳怡潔說，高雄的治安之亂是中央撿到槍，中央是不是拚作秀？徐國勇說，他到高雄坐鎮，才是韓國瑜撿到槍，相信民眾都看在眼裡。對於說中央政治操作，說這樣話的人才是政治操作，徐表示，任何一個縣市發生重大刑案，第一時間警察局長都會半夜傳狀況給他，或許外界也有人會認為，是韓國瑜在政治操作。

另外，對於是否全國的直播主都要造冊？徐國勇表示，警政署是要針對有黑道背景的直播主造冊、加強注意，至於已經掌握幾個？徐表示，有必要的話，會由刑事警察局判定之後，怎樣適度公布再決定，一直都在進行當中。