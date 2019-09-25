立院未通過臨時提案 華航無須兩周內提究責懲處名單

2019-09-25 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



針對華航7月爆出的私菸醜聞，今天上午立法院交通委員會針對臨時提案做表決，結果顯示華航無須於兩周內重新提出究責懲處名單。

林佳龍今天上午偕中華航空公司、華膳空廚公司針對「總統專機免稅菸案調查、懲處及後續改善作為」進行專題報告，並備質詢，並請財政部關務署、國家安全局及內政部警政署航空警察局列席，不過總統府秘書長陳菊及華膳空廚董事長葉菊蘭仍未出席。

會上國民黨籍童惠珍等立委提出臨時提案，表示今年7月國安局人員與華航趁蔡英文總統出訪友邦之際，集體走私10009條私菸，市值約新台幣1000多萬元，然此一國際醜聞爆發迄今，總統府及華航相關懲處僅是高舉輕放，相較於國安局長彭勝竹立刻下台負責，華航董事長謝世謙卻將責任全部推給基層，董座地位至今依舊穩若泰山；交通部身為華航主管機關，部長林佳龍說「究責無上限」、「絕不護短」，但私菸醜聞事發至今卻輕縱華航，懲處僅止於邱彰信、羅雅美兩名副總，已明顯失職，林佳龍除應負起督導不周之責外，並要求華航於兩周內重新提出究責懲處名單。