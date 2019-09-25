國影中心條例草案 立委憂疊床架屋

2019-09-25 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



文化部長鄭麗君今在立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議報告「國家電影及視聽文化中心設置條例草案」，多名立委表示，法條還諸多須調整，例如不少法條內容反映的國影視聽中心職責和文策院、影視局、影視司疊床架屋，希望能再釐清。

立委蔣乃辛表示，該條例草案對何謂視聽就該釐清，讓大家清楚視聽到底包括哪些。鄭麗君表示，視聽包括廣播、新聞等典藏。

蔣乃辛說，草案第三條規畫的業務範圍龐雜，包括電影與視聽資產修復、典藏、再利用及行銷推廣等，相關內容和文策院、影視局、影視司等都各有重疊，之後恐有疊床架屋、到底誰做的問題，表示條文內容應寫得更清楚，免得換了部長，想法不同。

鄭麗君說，文化部對這些組織都有設計，功能不會重疊，不適合由政府機關做的，就由民間做。蔣乃辛表示，條文還是太模糊，希望文化部再寫清楚。