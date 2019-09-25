親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黨產會追債中廣
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
921地震20周年
政治
軍事
綜合
udn20週年
防火英雄在我家

力倡朱韓配！沈富雄：角色對調 選情保證豬羊變色

數位身分證監控人民？ 徐國勇：無追蹤機制

2019-09-25 10:35聯合報 記者林麗玉╱即時報導

內政部長徐國勇今天表示，新式數位身分證絕對沒有追蹤功能，外界不必產生誤會，徐表示，中央印製廠印製數位身分證卡片時，每張卡片會有生產履歷序號，但這不是追蹤機制，而是卡片發生遺失或遭竊，可以透過序號進一步鎖卡，另外，對於數位身分證的個資保護，徐表示，內政部會以「最壞的打算，做最好的防範」，隨時精進資安檢驗。

內政部預計明年10月起，將全面換發新式晶片身分證，藍委質疑，內政部標書明載需「具備追蹤機制」，是光天化日要監控人民。徐國勇今天赴立院內政委員會報告數位身分證的個資安全等措施時表示，數位身分證沒有追蹤機制，也不會發訊，但因中央印製廠印製卡片時，每張卡片需要有生產履歷序號，這是要追蹤卡片的製卡生產履歷，只要卡片有遺失或遭竊，就會知道序號幾號的卡片，並進一步鎖卡，並沒有要追蹤民眾使用的機制。

徐國勇說，民眾不要誤會，內政部沒有要追蹤人民使用數位身分證的機制，甚至現在民眾使用的自然人憑證也沒有追蹤機制，內政部也不會知道民眾使用自然人憑證做什麼？也不會分析、處理。

另外，民進黨立委蔣絜安也質疑，未來新式數位身分證第二階段是否要綁手機？徐國勇表示，每個階段都可能發生資安疑慮，不過內政部針對資安，會以「最壞的打算，做最好的防範」，隨時精進資安測試檢驗。

徐國勇表示，新式數位身分證的個資保護，絕對是大家的疑慮，未來會不會綁手機？國發會會進行相關研究。徐提到，機制、使用更多，駭客入侵的機率也一定會更大，但未來國發會針對資安進行相關審核，也會請各部會研究。不過是否綁手機？這要等身分證全面換發之後，下個階段再來規劃測試研議。現階段還沒有。

蔣絜安也質疑，數位身分證未來一旦介接健保局等其他機關，會不會發生一次性登錄，導致所有資料都進去？徐國勇表示，介接時會經過每個機關審核，絕不會發生一次性登錄。蔣也質疑，未來數位身分證購買的高階雲端伺服器，會不會採購中資背景廠商？導致國人資安隱私有外洩疑慮？徐表示，所有標案絕對會排除中國的廠商，甚至有中資背景的廠商，徐說，他家裡個人電腦，都不會使用中資背景品牌，數位身分證的廠商也會排除有中國資金廠商。

徐國勇今天赴立院內政委員會報告數位身分證的個資安全等措施時表示，數位身分證沒有追...
徐國勇今天赴立院內政委員會報告數位身分證的個資安全等措施時表示，數位身分證沒有追蹤機制，也不會發訊，但每張卡片需要有生產履歷序號，這是要追蹤卡片的製卡生產履歷，只要卡片有遺失或遭竊，就會知道序號幾號的卡片，並進一步鎖卡。記者／林麗玉攝影
分享

身分證內政部資安

相關新聞

華航走私菸奇幻漂流？黃國昌：應扣押菸品被非法運出

2019-09-25 11:43

出訪東協3國有感 侯友宜對台灣內耗再表憂心

2019-09-25 10:18

影／幫陳明文300萬護航 蔡碧仲：是誰說的？

2019-09-25 09:41

「太平島挖石油」韓國瑜扣分 黃暐瀚：但他有說錯嗎？

2019-09-25 10:24

蔡碧仲在財委會上反質詢 藍委曾銘宗痛罵「爛官」

2019-09-25 11:17

300萬事件後是否跟陳明文聯絡？蔡碧仲：私事無法奉告

2019-09-25 09:47

高市議會開議 藍綠再為質詢時間針鋒相對

2019-09-25 11:49

不忍私菸案遭懲 陳明文：哪任總統沒有？「就是團購」

2019-09-25 11:42

遭指行政不中立 柯文哲請議員示範黨政分離

2019-09-25 11:39

U值媒／太平島挖石油，其實不是石油問題

2019-09-25 11:38

柯文哲：歡迎郭台銘站台 捐款則按政治獻金法

2019-09-25 11:24

年輕學者支持雙盲審查 綠委：反映既有制度不公平

2019-09-25 11:20

坐鎮高雄治安拚做秀？ 徐國勇：我去 是韓國瑜撿到槍

2019-09-25 11:18

立院未通過臨時提案 華航無須兩周內提究責懲處名單

2019-09-25 11:09

借鏡丹麥經驗 總統：打造亞洲離岸風電產業聚落

2019-09-25 11:07

影／蔡碧仲護高鐵董座槓藍委 費鴻泰：你本人就是爛官

2019-09-25 10:53

法人董監事組成各不同 立委要求再盤點

2019-09-25 10:53

ICAO大會期間 台美官員將舉行雙邊會談

2019-09-25 10:52

網拍賣韓國肉製品 立委：非洲豬瘟防疫慢半拍

2019-09-25 10:51

國影中心條例草案 立委憂疊床架屋

2019-09-25 10:43

台索斷交科研計畫仍持續 綠委批：蠢蛋外交

2019-09-25 10:36

被韓國瑜指看高雄「全盲」 蘇揆：我沒時間跟他閒扯

2019-09-25 10:31

農委會訊息回應小組宣傳 遭立委踢爆僅15人訂閱

2019-09-25 10:29

立委提出華航民營化 交長林佳龍：認同

2019-09-25 10:24

高鐵董座財委會上不願報告 藍委怒：你好了不起啊

2019-09-25 10:20

陳明文300萬現金怎麼丟的？高鐵董座不說惹怒藍委

2019-09-25 10:03

華航私菸案而長榮有嗎？ 林佳龍：長榮是沒那麼嚴重

2019-09-25 10:00

高鐵董座報告300萬現金案 立委不滿爆發口角

2019-09-25 09:57

林濁水酸韓國瑜：不世出奇才 演笑劇馬郝連幫跑龍套

2019-09-25 09:53

坐鎮高雄治安卡韓？徐國勇：韓國瑜自亂形象選情

2019-09-25 09:49

提名單卻未懲處 華航：10月1日生效 企工盼別公布

2019-09-25 09:45

影／私菸案質詢雙菊又沒來 藍委轟藐視國會

2019-09-25 09:43

影／私菸案何時公告懲處？ 林佳龍未正面回應

2019-09-25 09:19

補藥還是毒藥？川普簽了這個法 害台灣連斷3國

2019-09-25 08:00

ICAO大會開議 美41位眾議員支持台參與

2019-09-25 04:27

川普聯國演說 我駐美官員獲邀

2019-09-25 00:29

新聞眼／美中角力延長賽 怎能稱我外交突破

2019-09-25 00:23

無縫天空？ ICAO開議仍未邀台灣

2019-09-25 00:18

廣角鏡／國慶禮賓袋 開箱

2019-09-24 23:57
看更多

熱門文章

補藥還是毒藥？川普簽了這個法 害台灣連斷3國

2019-09-25 08:00

孫大千批黑韓者不只智商有問題 人格也有問題

2019-09-24 12:18

陳明文300萬事件 金管會：無法得知他去哪些銀行提領

2019-09-24 19:57

最新民調 藍綠對決蔡英文領先韓國瑜23百分點

2019-09-24 12:57

趙少康槓上黨產會：追徵中廣的77億 應去跟國民黨要

2019-09-25 00:23

「開採石油要靠中油」 韓國瑜反擊 一招「單挑」綠營

2019-09-25 09:00

黨產會認定中廣為國民黨附隨組織 追徵77億餘元

2019-09-24 14:39

蔡英文博士論文一頁一頁？ 總統府：不啻為扭曲而扭曲

2019-09-24 18:22

柯文哲陣營三度拒絕抖內 郭台銘：團隊不解散願出借

2019-09-24 15:13

【重磅快評】勇鷹高教機：自立自強？還是敝帚自珍？

2019-09-24 18:16

傳被列入民眾黨不分區 張瑋軒打槍：無意加入任何政黨

2019-09-24 21:34

林峯正：賣帝寶88億 未流到國民黨

2019-09-24 23:55

郭台銘不選總統回鍋鴻海？ 徐旭東、林百里互推問題

2019-09-24 12:44

博士論文延燒3月 蔡英文：翻箱倒櫃才找到

2019-09-24 15:26

吉里巴斯機場整建貸款4.9億 還款期至2044年

2019-09-24 16:52

不認太平島挖石油？韓辦：韓國瑜當選總統可去中央規劃

2019-09-24 12:05

韓國瑜陣營：副手人選已初步徵詢朱立倫、張善政

2019-09-24 13:58

賴清德「放共」蔡英文 謝龍介：怪不得小英找無黨幫忙

2019-09-24 17:00

韓國瑜揪利菁推銷高雄國慶限量禮包 7樣物品1450元

2019-09-24 23:55

民眾黨挖角「女人迷」？張瑋軒：柯性別教育全對再考慮

2019-09-24 22:25

高鐵董座財委會上不願報告 藍委怒：你好了不起啊

2019-09-25 10:20

澄清國民黨人士接受郭台銘捐款傳聞 郭辦這麼說

2019-09-24 16:37

影／不認過去開採石油說 韓怒嗆蘇：何時說過 完全沒有！

2019-09-24 16:19

阿公級「海獅」潛艦進基隆港 周六在西岸見客

2019-09-24 15:36

lDF變身教練機 有哪些改造重點？

2019-09-24 12:28

民眾黨選策會名單曝光 柯文哲、郭台銘當雙母雞站全台

2019-09-24 14:06

「太平島挖石油」韓國瑜扣分 黃暐瀚：但他有說錯嗎？

2019-09-25 10:24

海軍司令部證實 兩對軍中同性新人退出聯合婚禮

2019-09-24 17:24

ICAO大會開議 美41位眾議員支持台參與

2019-09-25 04:27

泛藍齟齬…新黨批國民黨對「家人」冰冷

2019-09-24 23:40

支持國造高教機 韓競辦：韓任總統將要求漢翔如期首飛

2019-09-24 18:33

證實出任郭台銘副手 黃健庭談郭退選3原因

2019-09-24 14:55

影／陳玉珍抗金門蛋入台須檢疫 蘇貞昌嗆：你不懂防疫

2019-09-24 12:03

呂秀蓮爭取參選總統 江昭儀呼籲泛綠不要連署

2019-09-24 19:19

高雄艦退役前 試射海弓3長程飛彈

2019-09-25 00:09

關渡大橋「中樞應援作戰」M3浮橋車淡水河操演

2019-09-24 18:42

影／翻箱倒櫃才找到 蔡英文說明論文事件

2019-09-24 16:48

國會助理咆哮官員 黃國昌道歉告誡不能再犯

2019-09-24 14:38

杯葛促轉會藍委PO《返校》心得「致自由」 網狂酸：忘記了？

2019-09-24 21:54

力倡朱韓配！沈富雄：角色對調 選情保證豬羊變色

2019-09-25 10:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top