數位身分證監控人民？ 徐國勇：無追蹤機制

2019-09-25 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



內政部長徐國勇今天表示，新式數位身分證絕對沒有追蹤功能，外界不必產生誤會，徐表示，中央印製廠印製數位身分證卡片時，每張卡片會有生產履歷序號，但這不是追蹤機制，而是卡片發生遺失或遭竊，可以透過序號進一步鎖卡，另外，對於數位身分證的個資保護，徐表示，內政部會以「最壞的打算，做最好的防範」，隨時精進資安檢驗。

內政部預計明年10月起，將全面換發新式晶片身分證，藍委質疑，內政部標書明載需「具備追蹤機制」，是光天化日要監控人民。徐國勇今天赴立院內政委員會報告數位身分證的個資安全等措施時表示，數位身分證沒有追蹤機制，也不會發訊，但因中央印製廠印製卡片時，每張卡片需要有生產履歷序號，這是要追蹤卡片的製卡生產履歷，只要卡片有遺失或遭竊，就會知道序號幾號的卡片，並進一步鎖卡，並沒有要追蹤民眾使用的機制。

徐國勇說，民眾不要誤會，內政部沒有要追蹤人民使用數位身分證的機制，甚至現在民眾使用的自然人憑證也沒有追蹤機制，內政部也不會知道民眾使用自然人憑證做什麼？也不會分析、處理。

另外，民進黨立委蔣絜安也質疑，未來新式數位身分證第二階段是否要綁手機？徐國勇表示，每個階段都可能發生資安疑慮，不過內政部針對資安，會以「最壞的打算，做最好的防範」，隨時精進資安測試檢驗。

徐國勇表示，新式數位身分證的個資保護，絕對是大家的疑慮，未來會不會綁手機？國發會會進行相關研究。徐提到，機制、使用更多，駭客入侵的機率也一定會更大，但未來國發會針對資安進行相關審核，也會請各部會研究。不過是否綁手機？這要等身分證全面換發之後，下個階段再來規劃測試研議。現階段還沒有。