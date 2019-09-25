被韓國瑜指看高雄「全盲」 蘇揆：我沒時間跟他閒扯

2019-09-25 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨天為「挖石油說」再度槓上行政院長蘇貞昌，更指蘇貞昌看高雄好像變成「全盲」，對此蘇貞昌表示，行政院長的工作非常重，很忙，「我沒時間跟他閒扯」，他說，能在台灣當選縣市首長很不簡單，要珍惜機會好好做，做得好會受選民很大肯定，被市民一輩子懷念，「韓市長要多加油」。

蘇貞昌被問到韓國瑜指他兩套標準，看到民進黨的縣市長像自己親生的孩子，看到國民黨的縣市長跟抱來的一樣，蘇貞昌說，「不會不會，我每一個都很重視」，這些縣市首長很不簡單，只要好好做，他都會大大鼓勵，需要幫忙他都會盡力。

媒體問蔡賴配是否「最強組合」，蘇貞昌說，副總統的人選，尊重總統，支持者都希望黨內好好團結合作，至於要怎麼做，要看兩人智慧。

媒體問，新北市長侯友宜希望新北市第五選區（樹林、鶯歌及新莊九里）「一定要拿下來」，是否認為是把蘇巧慧當成連任的假想敵，蘇貞昌對此表示，蘇巧慧還很「嫩」啦，她現在認真拚連任，侯市長也很認真做市長。