農委會訊息回應小組宣傳 遭立委踢爆僅15人訂閱

2019-09-25 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會今年初在政府採購網上，以1450萬元預算公開招標「108年加強農業訊息因應對策計畫」，遭到外界質疑是「養網軍」，1450最後成為網軍代名詞。最後農委會這標案以1008萬標出去，說要進行加強農業訊息，但至今不僅農委會在PTT的官方帳號被停權，在YouTube上做訊息澄清卻遭立委踢爆僅有15人訂閱，成效不彰。

這標案最有爭議的是，工作內容除了在一般入口網站、關鍵字置入外，也要應用在非廣告形式的宣傳，如在PTT、Dcard、 Mobile01、網紅、部落客、YouTuber等，「只要事涉本會相關言論或議題，須適時澄清」。

當時，立委曾銘宗質疑，根據預算法62條之1，為了維護行政中立、新聞自由和人民權益，政府機關、公營事業、政府捐助基金及轉投資五成以上的單位，編列預算辦理政策宣導要明確標示為「廣告」，且要揭示辦理或贊助機關、單位名稱，不得以置入性行銷方式進行，因此遭外界質疑養網軍。

立法院經濟委員會今天邀請農委會主委陳吉仲進行業務報告並且備詢，立委徐永明提到1008標案成效不彰，是否還要繼續做？因為農委會在PTT上面的官方帳號「Qutty」因為違反站方使用規定遭到砍除，至今也沒有恢復；用「農委會訊息回應小組」名義回應輿情，卻僅有15人訂閱，「這樣成效好嗎？」

徐永明說，1000多萬弄個帳號，但人家說是違法的，後來又利用「農委會訊息回應小組」名義回應輿情，昨天在YouTube影片僅五人觀看，四天前的有25人觀看，之前的有多一點，有200多人觀看，除了在這裡回應，15人的訂閱績效是不好的吧？他認為花了預算1008萬納稅人會很關心，PTT帳號遭受到拒絕，觀看數也很少，認為農委會至少應該盯一下績效。

陳吉仲表示，PTT帳號被停權，之前有提申訴，但PTT不同意，這標案還包括農委會的臉書經營，農委會旗下有30多個粉專，這1000多萬不會只有做這些。

徐永明又提到，監察院9月4日也提出調查報告，針對今年年初缺蛋的問題，農委會沒有及時掌握先機並且積極調控，放任雞蛋短缺及價格持續攀升半年以上，但是農委會發新聞稿說「近期蛋價無明顯波動」、「造成近期缺蛋原因眾多」兩份前後矛盾的新聞稿，未善盡主管機關對蛋品產銷調控職責，傷害農委會專業形象、徒增社會大眾疑慮，核有違失；他說，蛋價會漲農委會要誠實講，不要說還在控制中，一手放任漲價長達半年、一手假消息，認為農委會自己當蛋蟲。

陳吉仲說，農委會無法控制農產品價格，只能掌握資訊，認為這份監察院的報告，農委會覺得委屈。