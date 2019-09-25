立委提出華航民營化 交長林佳龍：認同

2019-09-25 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



華航長期官方色彩濃厚，每換一個執政黨就再次影響人事，被指導致內部結黨結派、遭外界質疑有如「政府禁臠」，「民營化」呼聲多年未能成形。立法院交通委員會上午召開「總統專機免稅菸案調查、懲處及後續改善作為」專題報告，立委李鴻鈞提出「華航民營化」，林佳龍表示「認同」。

立委李鴻鈞上午質詢表示，華航民營化的時候到了，不能再成為酬庸的機構，應政府該放手、好好讓華航發揮空間，讓CEO人士來做，而不是讓政府把持這家公司，不然這家公司永遠不會進步，從長年已來股立分配來看，一家純民營、一家政府控制，長期利益分配落差這麼大。

對此，林佳龍表示，他認同李鴻鈞的分析與主張，上市公司怎麼有競爭力，這是最直接的標準，來看待一個公司的成敗，幾次政黨輪替，有些人事變動也跟著發生，「我們一方面執政者要自我克制、尊重專業，對人才培育、升遷，也要建立制度」，進一步就是股權才是最後的發言權。

李鴻鈞打斷林佳龍說，林佳龍有這樣的想法，「但人事主導權不一定在你身上」，有時候不管誰來做總統、院長，人事紛爭也不一定一個交通部長可以決定，這是事實、只是沒有公開翻出來。

李鴻鈞說，以前中華電信釋股他是反對的，因為一年增加幾百億、不能殺雞取卵，但華航不一樣，華航長期不賺錢，卻也長期淪為政黨酬庸人士工具，延伸出的詬病這麼多，確實是應該徹底檢討，讓它回歸專業經營，自由飛翔，不受執政拘束。

立委葉宜津則問華航董事長謝世謙，「因為官股過半，立法院總統府行政部門可以影響人事權，所以故意配合犯罪？」謝世謙表示「發生事情（指私菸案）不應該」。

「那你（指謝世謙）知道嗎？」葉宜津問。謝世謙說「先前真的不知道」，葉再回「你不知道就很大條」。