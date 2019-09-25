「太平島挖石油」韓國瑜扣分 黃暐瀚：但他有說錯嗎？

2019-09-25 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前在總預算籌編說明會被綠營議員問挖石油預算在哪裡，他回應「誰說要挖石油？」，行政院長蘇貞昌批韓「睜眼說瞎話」，韓國瑜反擊說蘇由獨眼龍變成「全盲」，對高雄都先罵、先批判、先抹黑再說。資深媒體人黃暐瀚認為韓國瑜必然扣分，但韓國瑜並沒有 說錯話。

「太平島、挖石油」，黃暐瀚說，上網Google一下「太平島」，你會看到「挖石油」。「太平島、挖石油」這個話題，去年高雄市長選戰期間，都不知道出現多少次，連在政見發表會上，陳其邁都當場詢問韓國瑜怎麼可能？這樣的話題，韓國瑜回答：「誰說的」？「有白紙黑字嗎」？當然會扣分。但你說韓國瑜有「說錯嗎」？

黃暐瀚列舉韓國瑜沒有說錯的理由：

1、正式政見，確實沒有太平島挖石油。

2、過去談到太平島挖石油的時候，韓國瑜總是提出「行政院支持」「周邊國家同意」兩個前提。

3、高雄負載三千億，如果中央要開採（中油），太平島屬旗津，要分一杯羹。

4、目前政院跟高市府「形同水火」，也沒開採計畫，怎麼可能「寫進預算書」？

以上四點，陳其邁清楚，高雄市議員當然更清楚，既然中央尚無計畫，也不支持，怎麼可能已經「提出預算」？議員的提問很故意，也難怪會讓韓市長「爆氣」。