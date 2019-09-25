親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黨產會追債中廣
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
921地震20周年
政治
軍事
綜合
udn20週年
防火英雄在我家

力倡朱韓配！沈富雄：角色對調 選情保證豬羊變色

「太平島挖石油」韓國瑜扣分 黃暐瀚：但他有說錯嗎？

2019-09-25 10:24聯合報 記者林文義╱即時報導

高雄市長韓國瑜日前在總預算籌編說明會被綠營議員問挖石油預算在哪裡，他回應「誰說要挖石油？」，行政院長蘇貞昌批韓「睜眼說瞎話」，韓國瑜反擊說蘇由獨眼龍變成「全盲」，對高雄都先罵、先批判、先抹黑再說。資深媒體人黃暐瀚認為韓國瑜必然扣分，但韓國瑜並沒有 說錯話。

太平島、挖石油」，黃暐瀚說，上網Google一下「太平島」，你會看到「挖石油」。「太平島、挖石油」這個話題，去年高雄市長選戰期間，都不知道出現多少次，連在政見發表會上，陳其邁都當場詢問韓國瑜怎麼可能？這樣的話題，韓國瑜回答：「誰說的」？「有白紙黑字嗎」？當然會扣分。但你說韓國瑜有「說錯嗎」？

黃暐瀚列舉韓國瑜沒有說錯的理由：   

1、正式政見，確實沒有太平島挖石油。

2、過去談到太平島挖石油的時候，韓國瑜總是提出「行政院支持」「周邊國家同意」兩個前提。

3、高雄負載三千億，如果中央要開採（中油），太平島屬旗津，要分一杯羹。

4、目前政院跟高市府「形同水火」，也沒開採計畫，怎麼可能「寫進預算書」？

以上四點，陳其邁清楚，高雄市議員當然更清楚，既然中央尚無計畫，也不支持，怎麼可能已經「提出預算」？議員的提問很故意，也難怪會讓韓市長「爆氣」。

問題是，懂得上述四點緣由的人不多，光是看到韓國瑜爆氣罵議員：「太平島、挖石油，誰說的」？難免扣分。年輕人看完，又笑了，老鵝特搜的素材，又有了。

高雄市長韓國瑜重砲批評行政院長蘇貞昌，看高雄是「全盲」。 記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜重砲批評行政院長蘇貞昌，看高雄是「全盲」。 記者劉學聖／攝影
分享

韓國瑜太平島黃暐瀚

相關新聞

華航走私菸奇幻漂流？黃國昌：應扣押菸品被非法運出

2019-09-25 11:43

出訪東協3國有感 侯友宜對台灣內耗再表憂心

2019-09-25 10:18

影／幫陳明文300萬護航 蔡碧仲：是誰說的？

2019-09-25 09:41

蔡碧仲在財委會上反質詢 藍委曾銘宗痛罵「爛官」

2019-09-25 11:17

300萬事件後是否跟陳明文聯絡？蔡碧仲：私事無法奉告

2019-09-25 09:47

高市議會開議 藍綠再為質詢時間針鋒相對

2019-09-25 11:49

不忍私菸案遭懲 陳明文：哪任總統沒有？「就是團購」

2019-09-25 11:42

遭指行政不中立 柯文哲請議員示範黨政分離

2019-09-25 11:39

U值媒／太平島挖石油，其實不是石油問題

2019-09-25 11:38

柯文哲：歡迎郭台銘站台 捐款則按政治獻金法

2019-09-25 11:24

年輕學者支持雙盲審查 綠委：反映既有制度不公平

2019-09-25 11:20

坐鎮高雄治安拚做秀？ 徐國勇：我去 是韓國瑜撿到槍

2019-09-25 11:18

立院未通過臨時提案 華航無須兩周內提究責懲處名單

2019-09-25 11:09

借鏡丹麥經驗 總統：打造亞洲離岸風電產業聚落

2019-09-25 11:07

影／蔡碧仲護高鐵董座槓藍委 費鴻泰：你本人就是爛官

2019-09-25 10:53

法人董監事組成各不同 立委要求再盤點

2019-09-25 10:53

ICAO大會期間 台美官員將舉行雙邊會談

2019-09-25 10:52

網拍賣韓國肉製品 立委：非洲豬瘟防疫慢半拍

2019-09-25 10:51

國影中心條例草案 立委憂疊床架屋

2019-09-25 10:43

台索斷交科研計畫仍持續 綠委批：蠢蛋外交

2019-09-25 10:36

數位身分證監控人民？ 徐國勇：無追蹤機制

2019-09-25 10:35

被韓國瑜指看高雄「全盲」 蘇揆：我沒時間跟他閒扯

2019-09-25 10:31

農委會訊息回應小組宣傳 遭立委踢爆僅15人訂閱

2019-09-25 10:29

立委提出華航民營化 交長林佳龍：認同

2019-09-25 10:24

高鐵董座財委會上不願報告 藍委怒：你好了不起啊

2019-09-25 10:20

陳明文300萬現金怎麼丟的？高鐵董座不說惹怒藍委

2019-09-25 10:03

華航私菸案而長榮有嗎？ 林佳龍：長榮是沒那麼嚴重

2019-09-25 10:00

高鐵董座報告300萬現金案 立委不滿爆發口角

2019-09-25 09:57

林濁水酸韓國瑜：不世出奇才 演笑劇馬郝連幫跑龍套

2019-09-25 09:53

坐鎮高雄治安卡韓？徐國勇：韓國瑜自亂形象選情

2019-09-25 09:49

提名單卻未懲處 華航：10月1日生效 企工盼別公布

2019-09-25 09:45

影／私菸案質詢雙菊又沒來 藍委轟藐視國會

2019-09-25 09:43

影／私菸案何時公告懲處？ 林佳龍未正面回應

2019-09-25 09:19

補藥還是毒藥？川普簽了這個法 害台灣連斷3國

2019-09-25 08:00

ICAO大會開議 美41位眾議員支持台參與

2019-09-25 04:27

川普聯國演說 我駐美官員獲邀

2019-09-25 00:29

新聞眼／美中角力延長賽 怎能稱我外交突破

2019-09-25 00:23

無縫天空？ ICAO開議仍未邀台灣

2019-09-25 00:18

廣角鏡／國慶禮賓袋 開箱

2019-09-24 23:57
看更多

熱門文章

補藥還是毒藥？川普簽了這個法 害台灣連斷3國

2019-09-25 08:00

孫大千批黑韓者不只智商有問題 人格也有問題

2019-09-24 12:18

陳明文300萬事件 金管會：無法得知他去哪些銀行提領

2019-09-24 19:57

最新民調 藍綠對決蔡英文領先韓國瑜23百分點

2019-09-24 12:57

趙少康槓上黨產會：追徵中廣的77億 應去跟國民黨要

2019-09-25 00:23

「開採石油要靠中油」 韓國瑜反擊 一招「單挑」綠營

2019-09-25 09:00

黨產會認定中廣為國民黨附隨組織 追徵77億餘元

2019-09-24 14:39

蔡英文博士論文一頁一頁？ 總統府：不啻為扭曲而扭曲

2019-09-24 18:22

柯文哲陣營三度拒絕抖內 郭台銘：團隊不解散願出借

2019-09-24 15:13

【重磅快評】勇鷹高教機：自立自強？還是敝帚自珍？

2019-09-24 18:16

傳被列入民眾黨不分區 張瑋軒打槍：無意加入任何政黨

2019-09-24 21:34

林峯正：賣帝寶88億 未流到國民黨

2019-09-24 23:55

郭台銘不選總統回鍋鴻海？ 徐旭東、林百里互推問題

2019-09-24 12:44

博士論文延燒3月 蔡英文：翻箱倒櫃才找到

2019-09-24 15:26

吉里巴斯機場整建貸款4.9億 還款期至2044年

2019-09-24 16:52

不認太平島挖石油？韓辦：韓國瑜當選總統可去中央規劃

2019-09-24 12:05

韓國瑜陣營：副手人選已初步徵詢朱立倫、張善政

2019-09-24 13:58

賴清德「放共」蔡英文 謝龍介：怪不得小英找無黨幫忙

2019-09-24 17:00

韓國瑜揪利菁推銷高雄國慶限量禮包 7樣物品1450元

2019-09-24 23:55

民眾黨挖角「女人迷」？張瑋軒：柯性別教育全對再考慮

2019-09-24 22:25

高鐵董座財委會上不願報告 藍委怒：你好了不起啊

2019-09-25 10:20

澄清國民黨人士接受郭台銘捐款傳聞 郭辦這麼說

2019-09-24 16:37

影／不認過去開採石油說 韓怒嗆蘇：何時說過 完全沒有！

2019-09-24 16:19

阿公級「海獅」潛艦進基隆港 周六在西岸見客

2019-09-24 15:36

lDF變身教練機 有哪些改造重點？

2019-09-24 12:28

民眾黨選策會名單曝光 柯文哲、郭台銘當雙母雞站全台

2019-09-24 14:06

「太平島挖石油」韓國瑜扣分 黃暐瀚：但他有說錯嗎？

2019-09-25 10:24

海軍司令部證實 兩對軍中同性新人退出聯合婚禮

2019-09-24 17:24

ICAO大會開議 美41位眾議員支持台參與

2019-09-25 04:27

泛藍齟齬…新黨批國民黨對「家人」冰冷

2019-09-24 23:40

支持國造高教機 韓競辦：韓任總統將要求漢翔如期首飛

2019-09-24 18:33

證實出任郭台銘副手 黃健庭談郭退選3原因

2019-09-24 14:55

影／陳玉珍抗金門蛋入台須檢疫 蘇貞昌嗆：你不懂防疫

2019-09-24 12:03

呂秀蓮爭取參選總統 江昭儀呼籲泛綠不要連署

2019-09-24 19:19

高雄艦退役前 試射海弓3長程飛彈

2019-09-25 00:09

關渡大橋「中樞應援作戰」M3浮橋車淡水河操演

2019-09-24 18:42

影／翻箱倒櫃才找到 蔡英文說明論文事件

2019-09-24 16:48

國會助理咆哮官員 黃國昌道歉告誡不能再犯

2019-09-24 14:38

杯葛促轉會藍委PO《返校》心得「致自由」 網狂酸：忘記了？

2019-09-24 21:54

力倡朱韓配！沈富雄：角色對調 選情保證豬羊變色

2019-09-25 10:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top