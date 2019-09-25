高鐵董座財委會上不願報告 藍委怒：你好了不起啊

2019-09-25 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



立法院財委會今天針對立委陳明文高鐵遺失300萬事件進行專案報告，但高鐵董事長江耀宗堅決不願在質詢台上回答當時的人事時地物，讓藍委費鴻泰暴怒：「我到立法院15年沒看到一個小官這麼囂張，你是誰啊？你好了不起啊！」要求江耀宗不報告就站在質詢台不准下去，綠委則批「不要影響開會程序」。

費鴻泰作為今天財委會的召委，輪到高鐵董事長江耀宗上台報告，一開始江耀宗說：「我的報告都跟交通部的一起，沒有什麼好報告的。」費鴻泰說，請他說明當時人事時地物，但江耀宗卻回：「基於偵查不公開，不能說明。」

費鴻泰、曾銘宗說，「幾點搭車到台北、幾點報警、何時領回去，這跟檢調偵查不公開沒關係，應該跟人民說明」、「你如果不說明，就一直站著」、「你領這麼多錢當然要跟人民報告」、「這就是民進黨用人的嘴臉」，費鴻泰表示，「我到立法院15年沒看到一個小官這麼囂張，你是誰啊？你好了不起啊」。

綠委吳秉叡、蔡易餘則回罵「到底誰才是官威啊」、「憑什麼沒報告就要站著」、「不要影響開會程序」。