華航私菸案而長榮有嗎？ 林佳龍：長榮是沒那麼嚴重

2019-09-25 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



立法院交委會今針對私菸案質詢相關單位。面對立委詢問為何問題只出現在華航而不是長榮，交通部長林佳龍自爆「長榮是沒那麼嚴重」。

立委李鴻鈞問，從前總統陳水扁、馬英九到蔡英文總統，如何杜絕私菸案再次發生，為何問題都出現在華航不是長榮？

林佳龍說，長榮是沒那麼嚴重，有幾次總統專機包機跟執行，菸品也是有超過乘客的數量，不過超量機邊交貨，要很多單位配合。

李鴻鈞再問，所以長榮執行總統包機的三次內也有超賣菸品？林佳龍說也有600條、900條數字，但沒有到上千條以上。