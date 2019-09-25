林濁水酸韓國瑜：不世出奇才 演笑劇馬郝連幫跑龍套

2019-09-25 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜爭議不斷，除了不認開採石油政見，前天在臉書直播嗆私菸案，直接從口袋掏菸，也被質疑不妥。民進黨新系大老林濁水今天在臉書酸韓，現在終於可以確定韓國瑜是不世出的奇才了。韓國瑜可以用慷慨激昂到粉身碎骨的姿態，演出娛樂性十足的笑劇，百年大黨權貴菁英，馬郝連更努力跑韓的龍套，張力非同尋常。

林濁水說，大家日子夠苦，又枯燥乏味，政治還那麼凶殺，所以千萬不要再換什麼柱2.0了，總得大家在苦悶中有像樣夠格的娛樂的才好。韓國瑜演出娛樂性十足的笑劇，馬郝連齊集努力跑韓國瑜龍套，當韓國瑜布景，讓韓國瑜熊抱，場面撐起來，宏大驚人。

對韓國瑜找副手，林濁水說，韓國瑜找副手，先放話找朱立倫，再放話已經徵詢朱和張；被放的人，一個說沒被徵詢，是不存在的事；另一個則說沒有被徵詢，大家還在猜疑中，趕緊又放話：假使有幫助，願意接受。