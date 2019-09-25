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坐鎮高雄治安卡韓？徐國勇：韓國瑜自亂形象選情

2019-09-25 09:49聯合報 記者林麗玉╱即時報導

高雄市接連發生砸店、街頭鬥毆等治安事件，內政部長徐國勇等相繼南下高雄坐鎮關切，引發「卡韓」爭論。徐國勇今天表示，警方這次的作為抑制了可能發生的幫派火拼，韓國瑜治安沒做好才會影響觀光，不要倒因為果，也不要政治操作。他要韓問一下人民，黑道火拚要不要抓？抓人之後，治安有沒有變好？

對於高雄治安引發卡韓爭議，徐國勇今天赴立法院內政委員會備詢。他會前受訪時提到，治安問題不是只有地方，也不是只有中央，是要中央地方配合，治安配合好，形象才可以提升，不做好，不要說別人破壞形象，是韓國瑜自己破壞自己的形象。

至於這次地方的配合狀況如何，徐國勇說，人民都在看，人民也很清楚，他不必多說，內政部只希望將治安做好。對藍委質疑，內政部警政署南下關切，是在亂韓國瑜的選情，他表示，沒有人可以亂韓國瑜選情，誰在亂誰選情，這要問韓國瑜自己，這是韓國瑜對治安的重視，沒有人可以亂得了，人民都看在眼裡。

徐國勇要韓國瑜四問人民：治安是不是要整頓，問一下人民；上百黑道要火拚要不要抓？問一下人民；抓人之後，治安有沒有變好，也問一下人民；抓了之後觀光有沒有變好？形象有沒有變好？也問一下人民就會知道，當幾十位黑衣人在夜市晃，人民會逛夜市嗎？警察抓了之後，就會安居樂業了。不僅形象重要，每一個都重要。

徐國勇說，直播主連千毅的問題都還在處理中，這次警方一共逮捕了70人、10人收押，其中有一人收容。徐表示，這次的警方作為抑制了可能發生的幫派火拼，第一時間警政署、刑事警察局派人下去時，高雄治安的確有一些狀況，治安有相當大隱憂，警政署南下關切抑制了幫派可能發生的火拼。

徐國勇說，對幫派份子，內政部的處理原則很簡單，只要一有證據都抓，若有違法也絕對繩之以法。至於有一些細節涉及偵查不公開，他不透漏。大部分直播主守法，但具有幫派背景的會過濾出來。

徐國勇說，治安沒有做好，才會影響觀光，韓國瑜不要倒因為果，改善治安才會改善高雄形象，韓國瑜也不要不當連結、不要政治操作。是誰在政治操作，大家相當清楚，人民眼睛都是雪亮。

內政部長徐國勇今天赴立法院內政委員會備詢，會前受訪時提到，韓國瑜治安沒做好才會影...
內政部長徐國勇今天赴立法院內政委員會備詢，會前受訪時提到，韓國瑜治安沒做好才會影響觀光，不要倒因為果，也不要政治操作，韓國瑜自己破壞形象、自己亂選情。記者／林麗玉攝影
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韓國瑜徐國勇

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