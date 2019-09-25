ICAO大會開議 美41位眾議員支持台參與

2019-09-25 04:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



第40屆國際民航組織（ICAO）大會24日開議，美國聯邦眾議員夏波等共41位眾議員23日聯名致函國務卿龐培歐與運輸部長趙小蘭，促請美國行政部門支持台灣以觀察員身分參與本屆ICAO大會。

聯名函指出，北京自私的外交政策不僅剝奪了國際社會獲得來自台灣的貢獻，也危及每年通過「台北飛航情報區」數千萬旅客的安全。

信函寫道，排除台灣參與ICAO有關飛航安全、經濟等議題的討論，將延遲ICAO執行其規範，並有礙「台北飛航情報區」與亞洲民航架構的無縫整合；此外，議員們認為，排除台灣而未考量台灣飛航管理者的需求與意見，將危及調整此架構的適當規畫。

聯名函由眾議院「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）領銜，包括眾院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）、外委會亞太小組主席薛曼（Brad Sherman）等議員連署。

駐美代表處24日發布新聞稿表示，在中國大陸不斷打壓與限縮台灣國際空間之際，對於美國國會長久以來支持強化台美關係，以及力挺台灣參與國際組織的具體行動，駐美國代表處表達誠摯感謝。