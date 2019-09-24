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泛藍齟齬…新黨批國民黨對「家人」冰冷

2019-09-24 23:40聯合報 記者程嘉文╱即時報導

由僑生出身建築師宋緒康籌組的「松濤社－我愛國旗委員會」，近年多次在雙十國慶等場合舉辦唱國歌、紀念國父或蔣公等活動，吸引不少泛藍團體的參加，今年雙十節又將在國父紀念館舉行「萬人唱國歌嘉年華」活動。不過有媒體報導，松濤社與國民黨開會決定，這次活動將不安排新黨主席郁慕明致詞。對此新黨發出聲明表示，郁慕明當天早就另有行程，不在台灣，本就無法出席；但新黨也批評，國民黨這一年來對新黨態度由熱轉冷，令人感慨。

依據松濤社發出的活動通知，今年的「萬人唱國歌嘉年華」，將於雙十國慶當天下午2點在國父紀念館前噴水池四周空間舉行。贊助單位包括中國國民黨、婦聯會、新人類文明文教基金會、致公文化總會、華僑協會總會等單位，新黨並沒有列名。今年4月5日的蔣公紀念大會，新黨則在參與名單內。

新黨指出，郁慕明今年8月曾公開質疑，國民黨主席吳敦義批評「一中同表」是邪惡，更將兩岸表述成兩國，「中華民國」和「中國」變兩個國家，自我棄守中國立場，何以還叫「中國國民黨」？但是至今都未獲得國民黨的回應。新黨對中國國民黨逃避重大路線問題深感遺憾，至於松濤社，本就是國民黨外圍團體，配合國民黨閃躲，可想而知。

新黨並表示，去年松濤社雙十國慶大會，當時郁慕明致詞高呼「國、新兩黨一家人」，吳敦義回應「溫暖在心頭」。如今郁慕明繼續團結反獨力量，追求兩岸和平、國家統一、民族復興，顧全大局始終不變。國民黨卻從昔日「溫暖」轉眼成「冰」，只能說世事無常，變得真快！

松濤社將於雙十國慶下午，在國父紀念館前舉行「萬人唱國歌嘉年華」。圖／松濤社
松濤社將於雙十國慶下午，在國父紀念館前舉行「萬人唱國歌嘉年華」。圖／松濤社
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國民黨新黨郁慕明

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