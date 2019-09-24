杯葛促轉會藍委PO《返校》心得「致自由」 網狂酸：忘記了？

2019-09-24 21:54 聯合新聞網 綜合報導



國民黨立委許毓仁。本報資料照片 分享 facebook 去年12月10日在立法院司法委員會要審查「促進轉型正義委員會」預算時，國民黨團立委賴士葆、曾銘宗、許毓仁等人抗議促轉會正副主委懸缺，曾大動肝火翻桌拒審預算、進行杯葛的畫面還歷歷在目，沒想到許毓仁昨（23）日居然在臉書PO出剛剛看完取材自白色恐怖的電影《返校》心得，「如果沒有前人的血淚的犧牲換不到這塊自由的沃土。」馬上被網友們爆氣灌爆。

促轉會是行政院下負責轉型正義事項的獨立機關，其依《促進轉型正義條例》授權成立，主要針對過去的威權主義統治時期，規劃和推動還原歷史真相、開放政治檔案、清除威權象徵、保存「不義遺址」、平復司法不公、促進社會和解、不當黨產的處理及運用等工作。

改編自同名遊戲的國片《返校》以白色恐怖為背景，還原過去威權統治下噤若寒蟬的政治氛圍，國民黨籍立委許毓仁觀後有感，在臉書感嘆，「#歷史的雙眼凝視著我們，對於過去發生的不幸事件，我們不能逃避，唯有真心的面對，並且記住，如果沒有前人的血淚的犧牲換不到這塊自由的沃土。過去，在大時代底下有許多不幸的事發生在台灣這塊土地上，現在，我們透過藝術，讓我們可以透過柔性的反省，提醒我們要活在一個自由、民主與多元的社會是多麽的不容易—所以我們要更加珍惜這得來不易的價值。」、「只有在自由的土壤，才能拍出那些不自由的故事，也只有在民主的天空下，我們才能自由創作。」

此舉顯然許多網友不買單，認為身為國民黨不分區立委的許毓仁根本是來「蹭」《返校》熱度，紛紛留言砲轟，諷刺道「我們是返校，你是迴光返照」、「然後擔任製造這一切的中國黨不分區？？？你是忘記了，還是害怕想起來？」、「委員真的偉大，踩在前人的血海中反省！」、「能夠靈肉分離真的很羨慕你，可不可以跟大家分享一下秘訣？」、「讓電影素材這麼豐富，貴黨功不可沒，難怪委員來沾光了。」、「這位國民黨的委員，你真的也是一株水仙耶。水仙不開花，裝蒜。」、「來看成果發表會？」。

網友們怒火沖天，甚至有人真反串假護航「小編寫得文情並茂的稿干委員什麼事？委員從來沒支持轉型正義啊。」