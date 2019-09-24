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陳明文300萬事件 金管會：無法得知他去哪些銀行提領

2019-09-24 19:57聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

立委陳明文日前在高鐵上遺失300萬現金，雪球越滾越大。 圖／聯合報系資料照片
立委陳明文日前在高鐵上遺失300萬現金，雪球越滾越大。 圖／聯合報系資料照片
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立委陳明文日前在高鐵上遺失300萬現金，雪球越滾越大，甚至被指涉及洗錢，針對此案金管會主委顧立雄跟法務部明天將赴立法院財委會進行專案報告。金管會今表示，陳明文說自己是去多家銀行分批領現金，金管會沒有辦法得知是去哪些銀行提領，若要了解銀行有沒有依照洗錢防制規定申報，也要金檢才會知道。

銀行局副局長莊琇媛說，因為是現金，金管會沒有辦法得知陳明文是去哪些銀行分批領的錢，檢調才有調查權，若這筆錢真的是從銀行領且提領超過50萬，銀行要依照規定通報法務部調查局，疑似洗錢也要通報，就算是分批領，銀行只要認為碰觸到可疑交易的表徵，都要依規定向法務部申報。至於銀行是否落實洗錢申報，就要透過金檢才會知道。

金管會在交給立法院的報告中也指出，以日前高鐵拾獲鉅款案件為例，該筆款項如是自金融機構提領，且有一次提領現金達50萬元以上，或金融機構發現有疑似洗錢交易情形，應向調查局申報。金融機構如違反上開規定，金管會得依相關法律對其處分。

金管會強調，近年來已將防制洗錢措施列為金檢重點，並對未落實執行的金融機構進行裁罰。將持續加強相關措施執行情形的檢查，如發現有違規情形，將依其情節輕重進行處分。

陳明文高鐵2020選舉2020選舉嘉義縣立委

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