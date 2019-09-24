影／偕花媽挺進高雄民主聖地 蔡英文親揭：中國有3怕

2019-09-24 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



蔡英文總統今天下午接連走訪左營元帝廟、楠梓鳳屏宮參拜，力挺「辣台派」支持者頂烈日高喊「凍蒜」。身旁有高雄市前市長陳菊一同站台，蔡英文笑說，此行南下高雄，完全感受到台灣民主聖地熱情，也相信最挺台灣本土政權、最挺花媽的高雄，會用最大熱情支持民進黨贏得明年大選。蔡更透露中國最害怕台灣的三件事，激起全場狂喊「對」。

蔡英文在宮廟前致詞時單刀直入「中國最害怕台灣的三件事」，包括害怕台灣人團結、害怕台灣自由民主、更害怕台灣越來越強。她表示，台灣因為有民主，可以透過選舉展現人民自由意志，呼籲在場鄉親團結「中華民國台灣派」，集結最大力量保護台灣、展現主權，並喊話要相信蔡政府、相信民進黨，會照顧台灣經濟、社福，讓台灣更好。

蔡英文細述，台灣今年經濟發展已回歸四小龍之首，今年國內更已有6千億投資案，堪稱「投資爆發年」，政府也著手長照、育嬰補助政，並提高年輕人薪資推動，相信台灣未來經濟基礎已打好。

蔡英文也表示，就任總統這些年來看，深感國際局勢變化，包括美中貿易戰，更感受到中國對區域愈發有野心，打壓力道逐漸增強，「現在是關鍵時刻」，她強調，若因中國打壓，台灣就節節敗退，只會讓台灣喪失主權、自由民主；為維護台灣自由民主意志，必須選出一位能替台灣人民發聲、說清楚台灣人民堅持的總統，「說給全世界聽，也說給中國聽」。