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影／趙少康：中廣非附隨組織 賣帝寶錢找國民黨要

2019-09-24 16:43聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

中廣董事長趙少康針對黨產會決議「中廣公司為國民黨附隨組織」表達不滿，強調中廣不是國民黨附隨組織，而在李登輝擔任國民黨主席、劉泰英擔任黨營事業管理委員會主委時期，劉泰英主導以88億元出賣中廣總部土地（即今日之「帝寶」予中投公司，再由中投公司以90億元轉手賣給宏泰集團的宏盛建設，宏盛建設事後更捐款2.9億元給劉泰英擔任院長、李登輝擔任榮譽董事長的台綜院，中廣強調，95年四家公司購買中廣股權時，國民黨即獲利了結，黨產會應向國民黨追徵帝寶土地的得利，而不是向現在的中廣追徵。

中廣董事長趙少康針對黨產會決議「中廣公司為國民黨附隨組織」表達不滿。記者蘇健忠／...
中廣董事長趙少康針對黨產會決議「中廣公司為國民黨附隨組織」表達不滿。記者蘇健忠／攝影
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中廣董事長趙少康強調中廣不是國民黨附隨組織，95年四家公司購買中廣股權時，國民黨...
中廣董事長趙少康強調中廣不是國民黨附隨組織，95年四家公司購買中廣股權時，國民黨即獲利了結，黨產會應向國民黨追徵帝寶土地的得利，而不是向現在的中廣追徵。記者蘇健忠／攝影
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中廣董事長趙少康強調中廣不是國民黨附隨組織。記者蘇健忠／攝影
中廣董事長趙少康強調中廣不是國民黨附隨組織。記者蘇健忠／攝影
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中廣國民黨黨產會

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