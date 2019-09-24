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影／潛水艇作戰法！呂秀蓮：美麗島40年、拚40萬連署

2019-09-24 16:00聯合報 記者喻文玟╱即時報導

周大觀全球熱愛生命獎章今天在東海大學頒獎，前副總統呂秀蓮到場。她參與活動前受訪表示，「今年美麗島事件40年！拚40萬，大家幫我連署。」

呂秀蓮說，年輕朋友可能對她較不熟悉，她會很快讓大家喜歡她，這次用「潛水艇作戰法」，很多人會幫她連署，宗教界、期待和平中立的人士，非綠營的朋友，綠營比較尷尬，她也不敢去麻煩他們，連署絕對過關。

對於藍營對手呼籲「幫呂秀蓮連署，票投韓國瑜」，呂秀蓮說，這沒關係，是法律制度，她遵守制度，藉機會來說，藍營會和會支持，一起來完成這選舉，努力讓台灣變成和平、中立「喜樂島」。

呂秀蓮說她參選的動機主要是看到，中國國民黨來台70年，不管藍、不管綠，族群融合做的不夠，這幾年藍綠對立、統獨對立，這是很大的不幸，會盡最大心力讓「國家安全、社會安定、人民安心」這是任何做總統、副總統的天職，「三安三和」目標，族群融合、藍綠和解、兩岸和平。

對於綠營人士說，她參選是為了拉下蔡英文？呂秀蓮笑說，「怎麼那麼沒信心，難道民進黨執政，只為了民進黨嗎？」全民2360萬人，她沒有看大格局，只想當黨主席，我是看到2360萬人共同禍福，台灣現在像鐵達尼號，很豪華，但為什麼沉默，重點就是船長、船員完全無法因應危機。

呂秀蓮說，台灣不要再做鐵達尼，要當豪華、安全的郵輪，不要受政黨束縛、不要受人情束縛，要選一個最可靠的船長，我當選後一定「國家安全、社會安定、人民安心」，三安三和。

周大觀全球熱愛生命獎章今天在東海大學頒獎，前副總統呂秀蓮到場。她參與活動前受訪表...
周大觀全球熱愛生命獎章今天在東海大學頒獎，前副總統呂秀蓮到場。她參與活動前受訪表示，「今年美麗島事件40年！拚40萬，大家幫我連署。」記者喻文玟／攝影
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呂秀蓮民進黨韓國瑜

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