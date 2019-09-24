博士論文延燒3月 蔡英文：翻箱倒櫃才找到
總統蔡英文今天下午參拜高雄左營區元帝廟，見支持者高舉「辣台派」牌子笑得高興，順勢表示「中國步步進逼的同時，我們要是一步步後退，後面就沒路了」，呼籲台灣人團結；至於近來她的博士論文風波，她透露「翻箱倒櫃，把家裡倉庫都找遍，找了半天才找到」，有人政治炒作，才決定一次說清楚。
蔡英文說，台灣這幾年處理與中國關係很謹慎、沒挑釁也沒冒進，但中國對台步步進逼，很多國家認為是中國破壞現狀，台灣人一定要堅持，不然「中國步步進逼的同時，我們要是一步步後退，後面就沒路了。」
媒體會後詢問台灣民意基金會的最新民調結果，蔡英文說她還沒看過這份民調，她只有標準答案「在不同時間、背景之下做的民調，都會參考」。
針對論文風波為何延燒3月，昨天才提相關證據？蔡英文解釋，畢竟時隔30幾年，當初很多的資料還須了解及確認，「老實講為了找這份論文，翻箱倒櫃，把家裡倉庫都找遍，找了半天才找到」，有人將此事政治炒作，所以一次把事情說清楚。
媒體再問有學者質疑公布的論文一頁一頁的，非整本，蔡英文強調，國家圖書館已同意協助公布，正準備當中「沒有什麼一頁一頁問題，都一整本的啦！」；有記者再追問論文合格通知書有時間落差，蔡英文明確說「1984年初我拿到博士學位，1983年10月口試通過。」
至於高雄市長韓國瑜遭質疑否認「太平島開採石油」政見，蔡英文僅簡單說「還是請他自己來釐清好了」。
美國總統川普在聯合國演講時我國駐美經濟辦事處長出席，蔡英文如何看待台美關係？蔡認為，這幾年與我國民主理念相近的國家關係都有升溫，在國際間民主陣營國家支持是愈來愈強，關係維持滿好的。
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