屢屢挨批黨政不分？ 蔡壁如：角色確實尷尬

2019-09-24 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲未登記總統競選連署後，人氣大受影響，昨晚在台北舉辦簽書會，現場竟還有座位沒坐滿，如今又傳出市府顧問蔡壁如在公務群組，發訊息邀市府官員加入台灣民眾黨，遭質疑是黨政不分。

對此，蔡壁如今上午親上火線說明，解釋自己並沒有加入太多公務群組，因為擔心給公務員太高壓力，還自嘲自己都被說是「地下市長」了，所以不太敢加入公務群組。

蔡壁如說，該群組總共36人，當時是為了解決艋舺遊民問題成立的群組，成員大多是在地社區發展協會的人，唯一一個官員是前社會局長許立民，所以自己是認定那是一個民間友人群組。

不過由於蔡壁如如今除了要忙北市府的業務，還要處理民眾黨的事務，是否會覺得很難區分？蔡壁如坦言，確實很尷尬，人一生當中有很多角色，就像是參加社團，假日總是會參加社團活動，自己不是要解釋，因為很難解釋，但自己會盡量分清楚，不要混淆。

對於台經院所長孫智麗、女人迷創辦人張瑋軒是否被列入不分區立委名單之一？蔡壁如證實，確實有和這兩人接觸，孫教授很樂意，不過張瑋軒還要回去再想一下。

至於自己是否會列入不分區名單？蔡壁如笑說，「這是你們把我列入的」，如果是代表柯文哲的意志就應該要去立法院，如果是代表她自己，那還真的不適合當立法委員。

對於「郭柯聯盟」，蔡壁如說，郭董每次都說要捐錢，自己都說不用，因為去年選舉根本就是無氧呼吸，很節省，這也是我們做事的邏輯，既然自許要改變台灣政治文化，除了不插旗、不掛看板，在選舉經費上也應該要開始塑身，這是自我期許，也希望堅持到底。